GfVip, Alex Belli e Delia sotto le lenzuola: la rivelazione schietta dell’ex concorrente

Alex Belli, dopo il GF Vip, lancia il suo singolo "amore libero" e vuole mettere su famiglia con Delia Duran

Dopo la partecipazione al GF Vip 6, il nome di Alex Belli continua a rimbalzare sui social. L’attore, dopo la partecipazione al reality, ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per il triangolo amoroso instaurato con Soleil Sorge e con sua moglie Delia Duran.

LEGGI ANCHE: — Orietta Berti al GfVip7: niente esclusiva per Mediaset? Intanto si parla di una grande sorpresa per i fan

Alex Belli ha così sdoganato il termine dell'”amore libero”, tanto da lanciare persino una canzone con questo titolo. Su Instagram l’attore lanciato il conto alla rovescia che ha svelato agli utenti l’uscita della canzone.

Intanto, il rapporto con Soleil Sorge sembra essere naufragato del tutto, non c’è più alcuna traccia della famosa chimica artistica.

Il matrimonio con Delia Duran invece sembra proseguire a vele spiegate: i due hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo dove parlano della loro intenzione di allargare la famiglia e diventare genitori.

“Vogliamo diventare genitori e il ginecologo ci ha spiegato che i rapporti troppo frequenti non aiutano” ha dichiarato in modo schietto e preciso Alex Belli. “Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire il concepimento” ha aggiunto.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy