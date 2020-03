GF Vip, Valeria Marini e il mistero sul tampone COVID 19: ‘C’è gente che lì dentro è stata male’

Selvaggia Lucarelli ha deciso di indagare sul misterioso tampone che Valeria Marini afferma di aver fatto prima di entrare al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha scoperto

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, un mistero inquietante serpeggia nella Casa: il reality è iniziato quando ancora del Coronavirus, almeno in Italia, nessuno aveva mai sentito parlare. I concorrenti quindi si trovano in una specie di bolla protetta, dal momento che anche gli ultimi ingressi sono stati autorizzati quando ancora il paese non si trovava in situazione d’emergenza.

Gf Vip Valeria Marini e il tampone per il Coronavirus: l’indagine di Selvaggia Lucarelli

Valeria Marini è entrata nella Casa il 24 febbraio, 3 giorni dopo la scoperta del paziente 1 di Codogno: circa 10 giorni dopo è stata poco bene, con tosse e spossatezza. A quel punto anche in Italia si sapeva bene di cosa si stava parlando, tanto che le scuole erano già chiuse: di fronte alla preoccupazione dei coinquilini, Valeria ha detto di aver fatto un tampone prima di entrare e di essere risultata negativa.

Selvaggia Lucarelli, che in queste settimane sta andando avanti con le sue inchieste sui tamponi fatti a vip e calciatori asintomatici (e non al personale sanitario), ha deciso di vederci chiaro anche nella questione Marini e le ha telefonato.

Dal portale con cui collabora, TPI, e dai suoi social, Selvaggia Lucarelli ha riportato la conversazione con Valeria Marini.

Selvaggia Lucarelli vs Valeria Marini: dov’è la verità?

Valeria Marini è stata male nella casa del Gf e ha detto di aver fatto il tampone prima di entrare. Ma le date non tornano. E l’ho chiamata. Dice di aver dato le analisi a Mediaset, poi però cambia versione più volte. Intanto è stato male anche Zequila. https://t.co/1ia8Ysc4pO — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 25, 2020

Riassumendo, Valeria Marini prima afferma di aver fatto il tampone il 19 febbraio, quando il paziente 1 di Codogno è stato scoperto il 21, poi cambia versione affermando di averlo fatto più tardi ma in privato, poi ancora dice di averlo consegnato a Mediaset e poco dopo lo smentisce.

Non è quindi chiaro se Valeria Marini abbia o meno fatto il tampone per il Covid19 e quando, ma soprattutto Selvaggia Lucarelli si è interrogata sul malessere avuto nella Casa sia da lei che da Antonio Zequila, ma anche da Licia Nunez (che però sarebbe stata male di stomaco).

Com’è andata la questione veramente? Forse non lo sapremo mai.