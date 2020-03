Da una settimana Roberto Parli è assente sui social e i fan sono in allarme: che fine ha fatto il marito di Adriana Volpe?

È da una settimana che Roberto Parli non aggiorna la sua pagina Instagram. Il marito di Adriana Volpe si è trincerato in un misterioso silenzio che sta facendo preoccupare i fan della conduttrice, attualmente reclusa alla casa del GF Vip. In molti si chiedono se stia bene, se sia davvero partito, dove si trovi con la piccola Gisele. Sarà davvero volato in Costa Rica per scappare dal coronavirus, come aveva annunciato giorni fa?

GF Vip, che fine ha fatto il marito di Adriana Volpe

Nel corso della ultime settimane, Roberto Parli è stato piuttosto attivo sui social. L’uomo ha pubblicato molti post, soprattutto per commentare l’avventura della moglie nella casa di Cinecittà.

Ma se durante le scorse puntate del GF Vip, il marito di Adriana Volpe aveva dimostrato una ampia loquacità social, ora sembra tacere. L’ultimo post risale a 7 giorni fa e i fan della conduttrice, che pure lo avevano attaccato in passato, ora sono in allarme. La situazione è diventata emergenziale ormai in tutto il mondo e ovunque lui possa essere con la figlia, tutti si augurano che stiano entrambi bene. Ma perché non risponde ai follower?

Il viaggio in Costa Rica

Qualche settimana fa, Roberto aveva pubblicato un video in cui annunciava insieme alla piccola Gisele che sarebbero partiti in Costa Rica per ‘scappare dal coronavirus’. In quei giorni, quando l’emergenza sembrava interessare soprattutto il nostro Paese, forse gli sarà sembrata una buona idea. “Andiamo al caldo” diceva sorridente insieme alla bambina.

Ora però il Covid-19 si è diffuso a livello globale, nessun Paese sembra esse immune dal contagio e la stessa Costa Rica conta decine di casi positivi all’infezione virale. Il rischio di non poter più rientrare in Italia, se davvero fosse partito per il Centro America, sarebbe davvero alto.

Qualcuno pensa che in realtà sia rimasto a Lugano, sua città natale, altri ritengono che si sia rifugiato a Montecarlo, dove avrebbe anche la residenza. Roberto farà avere notizie di sé e della piccola Gisele?