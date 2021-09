GF Vip, Katia Ricciarelli attacca Tina Cipollari: come l’ha definita. Lo screzio che c’è stato tra le due

Francesca Cipriani si confronta con altri inquilini sul commento ricevuto da Tina Cipollari

Durante la puntata del Gf Vip, Francesca Cipriani non ha voluto credere alle parole di Alfonso Signorini e al commento che avrebbe scritto Tina Cipollari sui social nei suoi riguardi, definendola “ridicola”.

Durante la notte però, la Cipriani è tornata sull’argomento parlando con gli altri inquilini della casa. Tra questi, Katia Ricciarelli si è espressa a riguardo senza mezzi termini.

“Tina Cipollari? Ma per l’amor del cielo, mi ha trattato di m…a! […] è successesso in un programma Mediaset, poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica. Come si permette? […] Non ho un bel ricordo” ha raccontato Katia Ricciarelli.

Ora i fan, specialmente quelli su Twitter, aspettano un confronto tra le due signore.