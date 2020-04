In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini racconta come è stato condurre il GF Vip e svela i suoi concorrenti preferiti

In vista della finale del GF Vip, in onda su Canale 5 mercoledì 8 marzo, Alfonso Signorini commenta l’edizione di cui per la prima volta è stato conduttore e non opinionista. Il direttore di Chi ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni nella quale rivela anche i concorrenti che l’hanno colpito di più.

GF Vip, il commento di Alfonso Signorini

Sarà una prima volta da ricordare. Alfonso Signorini si è ritrovato al timone del GF Vip in un periodo davvero complicato per il Paese. L’emergenza coronavirus ha stravolto i contenuti, eliminato il pubblico in studio e lui stesso si è ritrovato a condurre da Milano invece che da Roma.

Il programma è stato anche ridotto nella sua durata e invece di chiudere i battenti a fine aprile, le luci nella casa di Cinecittà si spegneranno stasera. E proprio in vista del gran finale, in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore racconta com’è stata questa esperienza e svela anche i suoi concorrenti preferiti.

I concorrenti che l’hanno colpito

Dei personaggi famosi che si sono messi in gioco al GF Vip, Alfonso Signorini confessa di essere stato spiazzato da Adriana Volpe, uscita dalla casa in anticipo a causa di un lutto familiare.

Di lei dice: “È stata una grande protagonista, molto generosa. Ha mostrato di sé un volto che il grande pubblico e gli addetti ai lavori non conoscevano”.

Ma la conduttrice non è l’unica ed essere rimasta nel cuore di Alfonso: “Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa”.

E sulla controversa Antonella Elia? “Non l’ho ancora inquadrata bene, le asperità del suo carattere e la voglia di aggredire anche verbalmente gli altri non le capisco”.

Tra i concorrenti entrati nella casa a gioco iniziato, inoltre, “Sossio Aruta e Teresanna Pugliese si son rivelati ottimi concorrenti”. Riguardo al suo amico d’infanzia Aristide Melnati, confessa di aver “conosciuto tanti suoi aspetti inediti, mi fa piacere che sia arrivato in finale”.