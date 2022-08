GF Vip, Adriana Volpe svela il retroscena che l’ha spiazzata: cosa le ha proposto Signorini

Adriana Volpe, esclusa dal GF Vip, racconta un retroscena sull'ultima edizione

La nuova edizione del GF Vip è pronta a debuttare su Canale 5 con qualche novità, a partire dalle opinioniste in studio: come ormai è noto, al fianco di Sonia Bruganelli ci sarà Orietta Berti, che è subentrata al posto di Adriana Volpe.

Proprio Adriana ha raccontato dei retroscena, intervistata da FanPage: “I primi di giugno, mi ha stupito tantissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente”.

“Ho ricevuto una telefonata da Alfonso Signorini che mi diceva: ‘Ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa’” ha aggiunto Adriana Volpe.

Spiazzata dalla richiesta totalmente inaspettata, Adriana ha rifiutato l’ingaggio per stare vicino a sua figlia, ora che è separata.

“Per me la serenità di Giselle ha la priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa” ha spiegato.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset