La mamma di Antonio Zequila racconta un retroscena sul presunto flirt del figlio con Adriana Volpe: tra i due c'è stato realmente del tenero?

C’è stato del tenero tra Adriana Volpe e Antonio Zequila? La domanda rimbalza da settimane da quando l’attore, nella casa del GF Vip, ha raccontato di un presunto flirt con la conduttrice. Una passione che si sarebbe consumata tanto tempo fa, quando Adriana era giovanissima e lavorava come modella a Milano. Lei ha sempre negato e di fronte all’insistenza di Zequila si è anche parecchio infuriata. Ora però, a insinuare nuovi dubbi, arriva la mamma di Antonio, che parla di una vecchia telefonata sospetta.

La mamma di Antonio Zequila e quella telefonata di Adriana Volpe

La signora Carmela, intervistata da Chi, difende a spada tratta il figlio: non è un bugiardo, sostiene la mamma dell’attore. La donna ammette di non essere a conoscenza di cosa sia avvenuto realmente tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, ma racconta un curioso retroscena della vicenda.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Adriana Volpe squalificata per quel foglio contro Antonio Zequila?

Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro. Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?

spiega al giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Cosa è successo veramente

Le parole della mamma di Antonio Zequila hanno così alimentato nuovamente il gossip di una vecchia storia tra l’attore e Adriana Volpe. Tra l’altro, proprio in puntata lunedì scorso, era stato lo stesso latin lover della casa di Cinecittà a raccontare un episodio simile. Antonio ha riferito in diretta di una vecchia telefonata avvenuta con Adriana prima andasse ospite in una puntata de I Fatti Vostri.

La Volpe, che sembra esercitare un certo fascino su Andrea Denver, non nega di aver incontrato Zequila in gioventù ma smentisce categoricamente di aver avuto un flirt con lui. Probabilmente la verità di come sono andate realmente le cose non la sapremo mai, ma questo nuovo tassello di mamma Carmela potrebbe scatenare nuove discussioni nella casa del GF Vip.