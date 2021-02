Se pensate che nella televisione non possano esserci belle storie di amicizia, dovreste vedere chi vuole essere il nipote di Gerry Scotti!

Un’immagine dolcissima quella condivisa da Gerry Scotti sul suo profilo Instagram. L’amatissimo presentatore re di Canale 5, tra gli ospiti della penultima puntata di C’è posta per te, è stato immortalato mentre spinge la carrozzina di suo nipote al parco.

Nella didascalia che accompagna questo tenero scatto Gerry si scusa per essere apritosi per un po’ dai social, ma come si evince dalla foto è stato molto impegnato.

Molti i commenti che accompagnano il post, tra cui spuntano nomi noti dello spettacolo. Linus di Radio DeeJ ironizza dicendo “Ti ho lasciato che spingevi una Honda Goldwing” e Scotti risponde “Sempre a spingere :)” . Tra quelli più carini troviamo quello del collega e amico Rudy Zerbi.

“Voglio essere anche io tuo nipote!!!”

Scrive il giudice di Italia’s Got Talent, e la risposta di Gerry Scotti non tarda ad arrivare.

“Tu sei già nel mio testamento!”

Che sia una semplice battuta o magari verità poco importa, lo scambio di messaggi tra i due dimostra come sia possibile anche in un ambiente competitivo e difficile come quello della televisione, riuscire ad instaurare dei rapporti di amicizia sinceri.

Crediti foto@Kikapress