Senza volerlo Gerry Scotti aiuta un po' troppo il campione: gli autori fanno passare la risposta, ma sul web scattano le critiche

Gerry Scotti spesso cerca di aiutare, sempre nei limiti delle regole del gioco, i concorrenti dei suoi quiz: a volte rischia però di aiutarli troppo, perchè lui stesso non conosce le risposte ed involontariamente finisce per lanciare indizi fin troppo precisi.

Gerry Scotti polemiche a Caduta Libera per la… Simmenthal

Nella puntata di mercoledì sera di Caduta Libera, al centro dello studio nelle vesti di campione c’era ancora Don Andrea Rabassini, il sacerdote che arriva da Rho e che da una settimana è imbattibile per tutti i suoi avversari: fare il tifo per lui è semplice, visto che intende devolvere tutto quello che vince all’Associazione Aiuti Terzo Mondo, di cui è padre spirituale.

Don Andrea è andato avanti come uno schiacciasassi anche nella puntata di mercoledì, anche se la sfidante Flavia ha cercato di arrestare la sua corsa: proprio durante la sfida a due, una delle definizioni da compilare era “Valle della Svizzera che ha dato il nome a una famosa razza bovina“. Il Don ci ha pensato su ed ha detto come prima risposta “Emmental”, a quel punto Gerry, per fare una battuta, ha commentato: “Non sarà mica Simmental?”

Alla fine, la risposta era proprio Simmental e anche lo zio Gerry ha capito di aver fatto una bella gaffe, suggerendo involontariamente la risposta: gli autori però l’hanno data buona, affermando che il concorrente non ha colto il suggerimento ed è arrivato solo dopo alla risposta.

Sul web l’episodio non è passato inosservato e le critiche infatti sono piovute su Gerry Scotti e sul programma:

#cadutalibera Come al solito Gerri parla troppo. Io non gliela avrei data buona. È ora che va in pensione — Biancaneve (@Biancan12240730) September 23, 2020

Gerry Scotti ormai dà le risposte al posto dei concorrenti #cadutalibera — Audrey (@eloe) September 23, 2020

Assurdo. Gerry quando impari a stare zitto? #cadutalibera — samu_zam (@samu_zam) September 23, 2020

Questi sono solo alcuni dei tweet negativi contro il buon zio Gerry, la cui buona fede (insieme a quella del concorrente) non è in discussione: il pubblico da casa non ha comunque gradito!