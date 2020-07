Belen Rodriguez ha pubblicato, nelle sue storie, Gerry Scotti sul set di Tu si que vales con le stampelle: cosa è successo al conduttore? Per ora nessuna risposta!

Ricominciano le registrazioni in vista dell’autunno televisivo: tra queste sicuramente quelle di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda con la medesima squadra dell’anno passato.

Gerry Scotti incidente, ecco come è apparso su Instagram

Maria De Filippi siederà sulle sedie da giudice insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, mentre alla conduzione ci saranno sempre Belen Rodriguez, Alessio Sakura e Martin Castrogiovanni: sullo scranno del giudice popolare, l’amatissima Sabrina Ferilli.

Dopo averci fatto compagnia per la quarantena con le puntate in replica di Tu si que vales, ora si registrano le puntate nuove, quelle destinate ad andare in onda (più o meno) da settembre in poi: c’è grande attesa da parte dei fan ed è proprio Belen, con le sue storie su Instagram, a permetterci di sbirciare quello che succede dietro le quinte delle registrazioni.

Tra un cambio d’abito e uno spettacolo con il fuoco, i follower di Belen hanno visto anche Gerry Scotti in condizione inedita: con le stampelle. Il conduttore non ha spiegato quello che gli è successo, ma si è limitato a fare una battuta (“In gamba mi raccomando!”): sicuramente lo spiegherà in trasmissione, quando evidentemente avrà bisogno di aiuto per accogliere i talenti nella sua scuderia Scotti.

Gerry Scotti deve rimettersi in forma al più presto anche perchè lo aspetta una stagione televisiva densa di impegni, come tutti gli anni: al momento lo vediamo impegnato sia in The Wall, nel preserale di Canale 5, che nella prima serata di venerdì con Lo show dei record. Per adesso si tratta di puntate in replica ma in settembre, quando riprenderà la consueta programmazione, lo zio Gerry dovrà tornare ad essere in gran forma!