C'è chi la elogia, chi la critica e chi non le crede: Gemma Galgani si è rifatta davvero? Ecco come appare nella prima puntata di U&D

L’attesa è finita: da oggi, lunedì 7 settembre, è tornato in onda Uomini e Donne. In uno studio completamente nuovo e molto più ampio per permettere il rispetto delle normative anti-covid, hanno preso il via le avventure dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over, per la prima volta insieme. E per la gioia dei suoi fa, è tornata anche Gemma Galgani che ha annunciato di essersi rifatta. La famosa dama torinese si è infatti sottoposta a un lifting, per vivere una nuova giovinezza.

Gemma Galgani rifatti, la reazione di Tina

La notizia dell’intervento estetico è stato fatto direttamente durante la prima puntata del dating show. Come anticipato nei giorni scorsi, Gemma ha mostrato l’iter che l’ha portato ad avere un viso con meno rughe. Le telecamere l’hanno seguito fin dentro la clinica, filmando l’incontro con il chirurgo plastico.

Il motivo di questa scelta? “Ricongiungere l’età anagrafica con quella dello spirito” ha spiegato la 70enne al dottore. Una scelta che ha scatenato i commenti spietati di Tina Cipollari, che reputa inopportuna la scelta di Gemma Galgani di essersi rifatta. “Questa donna non conosce la vergogna!” ha commentato con durezza.

I commenti su Twitter

Diviso il pubblico di Uomini e Donne. Da una parte c’è chi sostiene il percorso di Gemma Galgani, giudicando positivamente la scelta di essersi rifatta. “È molto più bella di prima, ha guadagnato 10 anni” esclama qualcuno su Twitter con stupore.

Dall’altra, c’è invece chi critica la decisione: “Cosa è valso ringiovanirsi in viso, se il resto dimostra gli anni che hai? Patetica e super montata” sbotta un altro utente. E c’è chi rincara la dose: “Non per essere cattivo ma così si nota ancora di più il naso” e “Sinceramente io non noto nessuna differenza eccetto un naso ancora più grande di prima” alcuni commenti apparsi sui social.

Infine, c’è persino chi sospetta che sia tutta una montatura: “Non ha fatto nulla al viso, ha una telecamera con un filtro speciale solo per lei” insinua un altro telespettatore.