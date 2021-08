Gemma Galgani rifatta, come si mostra dopo gli interventi al seno e alle labbra

Gemma Galgani è ancora al centro dell'attenzione - e delle polemiche di Uomini e Donne - per essere nuovamente ricorsa al bisturi

Gemma Galgani è ancora al centro dell’attenzione – e delle polemiche di Uomini e Donne – per essere nuovamente ricorsa al bisturi. Dopo il lifting dell’anno scorso, Gemma si è rifatta anche seno e labbra.

La dama ha concesso un’intervista a Nuovo dichiarando che “adesso ho il seno di quando ero una ragazzina. Ho ceduto alla vanità, così troverò il mio principe azzurro a Uomini e Donne”. L’intervista esclusiva è corredata di fotografia che mostra Gemma dopo gli interventi.

La Galgani è ricorsa nuovamente al chirurgo all’età di 71 anni. Stando alle anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, Tina non ha perso occasione fin da subito per attaccare la dama, rea a suo dire di voler apparire più giovane di quello che è e non di trovare l’amore vero.