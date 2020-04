Gasparri vs Fedez, botta e risposta su Twitter: cosa è successo

Gasparri vuole denunciare Fedez ma il rapper cade dalle nuvole: la nuova diatriba su Twitter accende vecchie ostilità

Maurizio Gasparri valuta azioni legali contro Fedez e, nell’era dei social, l’annuncio arriva via Twitter. Il rapper si dice stupito e nelle IG Stories rivela di non sapere perché il senatore voglia denunciarlo. Intanto i fan del marito di Chiara Ferragni hanno preso di mira l’esponente politico di Forza Italia, con commenti ironici che stanno inondando il web.

Gasparri denuncia Fedez e lo annuncia su Twitter

Tutto è successo poche ore fa su Twitter quando Gasparri ha cinguettato: “Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui”.

Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) April 23, 2020

Piccata la replica del rapper milanese che si dice all’oscuro dei motivi che hanno portato il senatore a prendere una tale decisione.

“Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua” ha scritto condividente il post del suo antagonista.

Non pago ha continuato: “Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”.

Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno. — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

Vecchie ostilità

L’antipatia tra Fedez e Gasparri è reciproca e non è certamente recente. I due si sono spesso punzecchiati anche in modo piuttosto feroce sui social negli anni scorsi.

Il senatore ad esempio definì il rapper ‘coso dipinto’ per via dei suoi numerosi tatuaggi. Il cantante replicò con altrettanta durezza: “Io sono sporco all’esterno ma giudicare le apparenze è l’atteggiamento tipico di chi è sporco dentro”.

Nella diatriba tra i due, ci andò di mezzo anche una ragazzina, fan di Fedez, pubblicamente offesa dall’esponente politico. E in tanti (Fedez compreso), ora, glielo stanno ancora rinfacciando.