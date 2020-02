I gioielli dei reali inglesi diventano a luci rosse: gaffe sul sito reale

Imbarazzante errore sulla pagina web della Famiglia Reale inglese: il link di un ente benefico sostenuto dal principe Harry rimanda a un sito con contenuti a luci rosse.

Clamorosa gaffe a luci rosse per la Famiglia Reale inglese. Sul sito ufficiale dei Windsor, uno dei link presenti nella sezione dedicata alle attività di beneficenza sostenute dai reali invia a una pagina con contenuti inappropriati. L’errore è stato segnalato da The Sun ma al momento della scrittura non è stato ancora corretto.

Quell’errore sul sito della Famiglia reale inglese

Nell’home page della pagina web ufficiale della Royal Family britannica, campeggia una foto della Regina Elisabetta II sorridente accanto al consorte. Scorrendo tra le sezioni del sito, ce n’è una dedicata alle organizzazioni benefiche sostenute dai membri della Famiglia Reale inglese.

Tra le queste, anche quella di Dolen Cymru, che si occupa di sostenere lo sviluppo nel Lesotho, in Africa, e nelle comunità presenti in Galles. Mecenate di questo ente benefico è da tempo il Principe Harry, che ha definito l’organizzazione ‘molto preziosa’.

La gaffe a luci rosse

Fin qui tutto sembrerebbe rientrare nella norma se non fosse per un non poco trascurabile dettaglio. Il link che dovrebbe rimandare al sito dell’associazione, infatti, rimanda a una pagina web cinese con contenuti a luci rosse.

Qualcuno degli addetti alla gestione della pagina web della Famiglia Reale inglese deve aver commesso un clamoroso errore che è stato notato e segnalato dal The Sun. Una vera e propria gaffe che sta imbarazzando Buckingham Palace e alla quale non si è ancora posto rimedio.