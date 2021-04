Gaffe di Tommaso Zorzi: lo spoiler sull’esclusiva a Verissimo fa disperare Gabriele Parpiglia

In una settimana ricca di impegni per Tommaso Zorzi, l'influencer annuncia un'esclusiva a Verissimo e Gabriele Parpiglia 'si dispera'

Non c’è pace per Tommaso Zorzi che in una settimana molto impegnata da un punto di vista lavorativo non dimentica di aggiornare i suoi moltissimi follower con riflessioni e anticipazioni. Come quella che riguarda Verissimo e che fa disperare Gabriele Parpiglia.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, i naufraghi possono usare il cellulare?

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, Zorzi mostra gli outfit tra cui scegliere quello che indosserà per andare ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Tanto colore, come fa notare lo stesso influencer dimostrando di ascoltare le richieste e gli appunti che gli fanno i suoi fan. E mentre mostra lo stendino con gli abiti, annuncia un’anteprima che fa disperare un pochino Gabriele Parpiglia.

È bastato solo Tommaso annunciasse che avrebbe dato un’esclusiva a Verissimo, per far sussultare il povero Parpiglia, e sui social tutti sono con lui.

“Oggi darò un’esclusiva a Verissimo”

“NO”

“Come no?”

“Perchè? Quale?”

“Come quale?”



Tommaso, Parpiglia e gli spoiler — icy (@fuoridallhype_) April 1, 2021

@Parpiglia e gli spoiler di Tommaso:

Stagione 1 Stagione 2



È un uomo distrutto😂⚰️ #tzvip pic.twitter.com/p2qq764mbF — Re Sole✨🦦68%🦦✨ (@ariete_22) April 1, 2021

I follower di Tommaso vanno oltre e ipotizzano anche quale sia la notizia che Tommaso vuole dare: l’inizio dell’attesissimo spin off dell’Isola de famosi che lo vedrà protagonista. Parpiglia riuscirà a tenere a ‘freno’ l’entusiasmo di Zorzi?!

Crediti foto per gentile concessione Endemol Shine Italy