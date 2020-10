Dopo il coming out di Garko, è uscita allo scoperto anche la storia con Gabriele Rossi, ormai terminata: fra i due è rimasto un grande affetto, ma un post di Gabriele accende la miccia del gossip...

Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono stati per anni i protagonisti di quel “segreto di Pulcinella” di cui ha parlato Gabriel durante il suo sofferto coming out al Gf Vip: i due venivano fotografati insieme, ma smentivano ufficialmente la relazione parlando solo di amicizia.

Gabriele Rossi Gabriel Garko, frecciatina via social?

Ora che tutto è venuto alla luce, i due hanno rivelato di aver avuto una storia, che adesso è finita, e che al momento li lega un rapporto di grande affetto e stima. Parole confermate da Garko durante la sua ospitata da Barbara D’Urso, alla quale Gabriele ha anche mandato un messaggino affettuoso prima della puntata con protagonista l’attore de “L’onore e il rispetto”: nessun appiglio quindi per il gossip? Non proprio, perchè nonostante le belle parole in tv, un post pubblicato su Instagram da Gabriele Rossi farebbe presagire tutt’altra situazione…

Gabriele Rossi ha scritto una bella frase come commento della sua ultima foto su Instagram: “Disarmo ed Empatia.. aiutano a misurare l’uomo, per non ferirsi, per chiedere permesso, per essere accolti e compresi”. E se già qui si potrebbe sbrigliare la fantasia alla ricerca di collegamenti vari ed eventuali, la frecciatina è arrivata chiara e tonda nella risposta di Gabriele ad un commento.

Ad una follower che chiedeva: “Non capisco perchè lasci che tutti parlino di te senza mai intervenire”, Gabriele ha risposto: “Preferisco la vita da vivere a quella chiacchierata, tutto qui…”

Impossibile non voler leggere fra le righe un velato riferimento alla sovraesposizione mediatica di Gabriel Garko, che ha confessato la propria omosessualità prima al Grande Fratello Vip, durante il sofferto confronto con Adua Del Vesco, e poi a Verissimo: da Barbara D’Urso, durante “Live”, Garko ha tenuto a sottolineare di non aver tirato in ballo Gabriele Rossi senza chiederglielo, ma anzi di averlo fatto solo con il suo benestare.

Gabriele Rossi non avrebbe quindi motivi di risentimento nei confronti di Gabriel: la sua voleva essere una constatazione, o magari una critica amichevole? O si tratta solo di una coincidenza? Come diceva qualcun altro, noi non crediamo…