Gabriel Garko ‘linciato’ sui social: la foto a torso nudo fa scattare gli haters. Come risponde l’attore

Gabriel Garko si mostra a letto a torso nudo, ma gli haters si scatenano su Instagram. Ecco la risposta dell’attore ai commenti più cattivi.

Ancora in casa a scontare quest’ultima parte di quarantena, Gabriel Garko ha postato su Instagram una sua meravigliosa foto a torso nudo che, però, non ha raccolto solo like e parole d’entusiasmo. Diversi utenti hanno infatti riempito il bell’attore di spiacevoli commenti ai quali lui, per una volta, ha risposto a tono. Ma cosa gli avranno mai detto?

“Gabriel ti sei invecchiato”, i social contro l’attore

Andiamo con ordine. Gabriel Garko ha voluto dare la buona notte a tutti i suoi fan ritraendosi a letto a torso nudo e scrivendo “Auguro a tutti voi una notte speciale”. Un post come tanti, apparentemente, ma che per qualche sconosciuto motivo ha scatenato alcuni suoi haters.

“Gabriel, ti sei invecchiato”, ha infatti esordito un utente, commentando la foto del 47-enne. La risposta di Garko è stata però fantastica e praticamente fulminante: “Spero lo farai anche tu”.

Un botta e risposta tutto sommato simpatico, questo, che però ha avuto un seguito.

Gabriel Garko a torso nudo su Instagram: la risposta fantastica all’hater

Un’altra utente ha infatti commentato la foto con un “Sinceramente… fai schifo”. Un messaggio fuori luogo e aggressivo, al quale Garko ha saputo rispondere con una certa eleganza.

“Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede – ha scritto l’attore – per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona…. la ringrazio e preghi anche per me…”

Una risposta meravigliosa ad un commento totalmente inopportuno, anche se qui la domanda è un’altra. Come si fa a scrivere una cosa del genere come commento ad una foto che ritrae Gabriel Garko a torso nudo? Questo proprio non riusciamo a spiegarcelo…

Photo Credits: Kikapress