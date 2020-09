Selvaggia Lucarelli svela il cachet di Gabriel Garko per partecipare al GF Vip e a Verissimo: ecco quanto ha guadagnato per il coming out

Da quando ha fatto coming out al GF Vip, sono in molti a occuparsi di Gabriel Garko. L’attore ha deciso di entrare nella casa più spiata di Italia per avere un confronto con Adua Del Vesco, con cui sarebbe stato fidanzato in passato. Una storia d’amore finta, studiata a tavolino che solo oggi è stata smentita dagli stessi interessati. Gabriel ha velatamente ammesso di essere omosessuale, promettendo di raccontare tutta la verità a Verissimo sabato 3 ottobre. Ma quanto ha guadagnato per le sue rivelazioni?

LEGGI ANCHE: — ‘Ora tornate insieme’, il commento di Gabriele Rossi dopo il coming out di Gabriel Garko scatena i fan

Gabriel Garko, quanto guadagna per il coming out

A rivelare il possibile cachet di Gabriel Garko al GF Vip e a Verissimo è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha scritto un lungo articolo su TPI criticando la scelta dell’attore di raccontare mezze verità. A suscitare il commento critico della giudice di Ballando con le Stelle, poi, ci sarebbe quel compenso piuttosto consistente per offrire al pubblico il suo racconto intimo e personale.

“Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30mila euro al Gf e 30mila a Verissimo” scrive Selvaggia. Insomma, Gabriel avrebbe deciso di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale per 60 mila euro.

La verità a Verissimo

Al momento, dall’attore non sono arrivate conferme o smentite al pezzo di Selvaggia Lucarelli, ma in tanti aspettano di vederlo nel salotto di Silvia Toffanin. È a Verissimo, infatti, che Gabriel Garko entrerà nel dettaglio del suo racconto, solo accennato al GF Vip. Nel frattempo si gode l’affetto dei fan che non gli fanno mancare il sostegno sui social e il supporto delle persone care, che gli sono state sempre vicino.

La sua partecipazione al talk show di Canale è previsto per sabato 3 ottobre. Spiegherà anche le ragioni che lo hanno spinto a fingere in tutti questi anni?