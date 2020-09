Simpatico siparietto di Gabriel Garko su Instagram insieme alle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia: "Siamo amici, ci amiamo", ecco il video

Aveva detto di aspettarsi molti giudizi negativi, ma dopo l’incursione al GF Vip con tanto di coming out, Gabriel Garko è stato invece inondato dall’affetto di tanti fan. L’attore non ha esplicitamente svelato quel segreto di Pulcinella che ha per tanto tempo nascosto al pubblico, ma si è liberato di un gran peso, lasciando intendere la verità sul suo orientamento sessuale. Che poi, a Gabriel, non interessava tanto ammettere la sua omosessualità, quanto spiegare perché in tutti questi anni abbia dovuto tenerla nascosta, fingendo.

LEGGI ANCHE: — ‘Ora tornate insieme’, il commento di Gabriele Rossi al post con Gabriel Garko scatena i fan

Il post con Gabriel Garko dopo il coming out in tv

Ora che si è liberato, Gabriel Garko è tornato a mostrarsi su Instagram con leggerezza, sdrammatizzando sulla situazione. A stargli accanto, le persone che da sempre gli vogliono bene, tra cui Eva Grimaldi e la compagna di lei, Imma Battaglia.

Proprio l’affiatato trio si è reso protagonista di un simpatico siparietto pubblicato sui social, che ha fatto sorridere ed emozionare molti utenti. Nella breve clip, compaiono l’attore affiancato dalla coppia di sue amiche. La prima, con fare inquisitore sembra riempirlo di domande: “Imma? Eva? Che è successo?” esclama mentre sull’immagine appaiono tanti punti interrogativi.

I fan hanno apprezzato

Gabriel Garko a questo punto sbotta: “Ma che volete dalla mia vita?” e se ne va via, lasciandole lì, sotto una leggera pioggia.

Una scenetta simpatica, che Imma ha pubblicato su Instagram accompagnandola con questa caption: “Ma adesso chi sono io? Imma, Eva o Gabriel? Ma chi se ne frega siamo amici e ci amiamo!”.

In tantissimi hanno apprezzato, inviando messaggi di stima e incoraggiamento verso l’attore, che sabato 3 ottobre a Verissimo spiegherà meglio ciò che ha taciuto al GF Vip.