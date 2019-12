Gabriel Garko torna a parlare della sua vita sentimentale e, senza sbottonarsi troppo, ammette ancora una volta di essere innamorato. L’attore non rivela l’identità della persona che gli ha conquistato il cuore e continua a voler mantenere il più stretto riserbo sulla sua storia d’amore.

Gabriel Garko innamorato

È alle pagine di Nuovo che Gabriel Garko affida le sue parole da innamorato: “Il mio cuore è occupato e felice” confessa al settimanale.

Ma chi è la persona che fa battere il cuore all’attore? La curiosità dei fan non sarà soddisfatta perché, anche stavolta, Gabriel non fa il nome della sua dolce metà. “Tra noi va tutto benissimo” si limita a dire.

“Sto cercando di riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita” ha aggiunto ancora.

Fidanzato misterioso è Gabriele Rossi?

Il protagonista de L’Onore e il Rispetto continua: “Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Chiunque sia la persona di cui Gabriel Garko è innamorato, i fan saranno contenti che la recente crisi di coppia di cui aveva parlato a Live Non è la D’Urso sia ormai superata.

In tanti ipotizzano (e sperano) che il fidanzato misterioso sia Gabriele Rossi, con cui Gabriel appare sempre più spesso insieme.

I due, di recente, sono stati immortalati insieme a un battesimo dove erano invitate anche Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia.