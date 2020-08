Un post insospettisce i fan: Gabriel Garko manda frecciatine via Instagram a Gabriele Rossi? Ecco cosa ha scritto l'attore sui social

Da quando sono apparse le foto di Gabriele Rossi e Rocco Casalino su Chi, molti utenti si sono messi alla ricerca di indizi sui social per capire la reazione di Gabriel Garko. L’attore, però, riservato com’è, sembra non far trapelare nulla, anche se qualcuno ritiene che abbia lanciato qualche frecciatina via Isntagram al suo ‘amico speciale’. È bastato un post con un semplice interrogativo a far alzare le antenne a fan e commentatori del gossip.

Gabriel Garko lancia frecciatina a Gabriele Rossi

Il post finito al centro delle attenzioni dei curiosi del web e appassionati di gossip è apparso qualche giorno fa. Il protagonista de L’Onore e il Rispetto (probabilmente prossimo concorrente del GFVip) appare in un selfie in primo piano, con berretto in testa. Non si capisce bene dove sia stata scattata la foto, tra l’altro molto modificata con i soliti filtri.

LEGGI ANCHE: — Il gesto di Gabriele Rossi per Gabriel Garko: su Instagram non passa inosservato quel dettaglio

“Dove sei? Oggi?” le parole apparse nella caption con cui Gabriel Garko ha scelto di accompagnare lo scatto e che per molti sarebbero una frecciatina a Gabriele Rossi. Agli occhi attenti dei fan però non è sfuggito anche uno degli hashtag utilizzati da Gabriel: #single.

È da tempo che si sussurra di una presunta relazione sentimentale tra i due anche se né l’uno né l’altro hanno mai confermato né smentito. Garko, in più occasioni, ha sempre parlato di un’amicizia speciale con il giovane collega e ha ribadito di voler tenere lontano dai riflettori la sua vita privata.

Una storia misteriosa

Sulla presunta storia d’amore tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi dunque è sempre più mistero. In passato non si sono sottratti dal mostrarsi insieme sui social e hanno anche condiviso viaggi e cene. Ora, è da un po’ che non appaiono più insieme, e Gabriele non è presente nelle foto della festa di compleanno di Garko (ma ha messo il like al post…).

Poi Gabriele è stato immortalato in atteggiamenti sospetti con Rocco Casalino, durante e dopo una cena a Roma. Le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini hanno ben presto fatto il giro del web: Garko ci sarà rimasto un po’ male?