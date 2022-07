Francesco Totti in vacanza con i figli senza Noemi? Gli ultimi aggiornamenti sulla separazione con Ilary

Da una parte Ilary Blasi, a Sabaudia e di ritorno dalla Tanzania, dall'altra Francesco Totti che sarebbe andato via di casa...

Dopo la bufera scatenata dall’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno cominciato a prendere strade separate, a partire dalle vacanze estive.

Come è noto, Ilary prima è volata in Tanzania con i figli per una vacanza speciale, poi è tornata a casa ed è stata avvistata a Sabaudia: lei stessa non ha mai smesso di pubblicare alcune foto su Instagram che documentano la sua estate, circondata dagli affetti della famiglia.

E Totti? Dopo il gossip della mancata partecipazione a Formentera a un torneo di padel dove la sua partecipazione era data per certa, insieme ad altri calciatori, secondo ThePipol Gossip, Francesco sarebbe andato via di casa e convivrebbe già con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Ora l’ex calciatore dovrebbe passare un po’ di tempo durante l’estate con i suoi figli e secondo alcuni Noemi non ci sarà in questa vacanza: le presentazioni ufficiali arriveranno col tempo.

Foto: Kikapress