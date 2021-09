Totti, ‘te gonfio’: la figlia Chanel fa arrabbiare papà Francesco e mamma Ilary? Ecco la diretta su Instagram

Francesco Totti averte la figlia Chanel: “Torna a casa sennò te gonfio”. Il video fa impazzire il web per le parole dell’ottavo Re di Roma

Sta facendo sorridere il web il video di Francesco Totti e di sua figlia Chanel, nel quale l’eterno capitano giallorosso si rivolge alla ragazza con una frase tipicamente romana: un “Te gonfio” che ha fatto impazzire praticamente tutti.

LEGGI ANCHE — Totti, “perché mi devi far sentire male?”: Ilary Blasi prende in giro suo marito sulle giostre

Francesco Totti fa un avvertimento alla figlia 14-enne Chanel: “Torna a casa sennò te gonfio”. Il video fa impazzire il web, in giubilo per le parole dell’eterno capitano giallorosso. Photo Credits: Kikapress

Francesco Totti a Disneyland con la famiglia

Andiamo con ordine. Francesco Totti, Ilary Blasi e la piccola Isabel sono a Disneyland, dove si stanno godendo il parco divertimenti. Una vacanza in famiglia, con i due figli più grandi, Cristian e Chanel, rimasti a Roma.

È proprio la figlia maggiore della coppia più amata della Capitale a far preoccupare Er Pupone e la moglie. In particolare, in una videochiamata trasmessa in diretta Instagram, Francesco e Ilary hanno parlato con Chanel e con la nipote, Aurora… E, a giudicare dai loro volti, sono anche parsi parecchio impensieriti!

Francesco Totti a Chanel: “Torna a casa, sennò te gonfio”

Le ragazze sono uscite in macchina, con la neopatentata Aurora alla guida, mentre Cristian era andato a cena fuori. È stato a quel punto che il buon Francesco Totti ha lanciato un paterno avvertimento alla figlia: “Chanel, torna a casa, sennò te gonfio”.

Poi, rivolgendosi alla nipote, ha reiterato l’ammonizione: “Aurora va piano, te gonfio sennò!”

Insomma, piccole apprensioni di un papà preoccupato nel vedere la figlia quattordicenne che esce in macchina… Ma anche una maniera genuina e tutta romana che ci fa amare ancora di più Francesco Totti e i suoi modi sempre autentici e veraci. Da vero uomo del popolo della Capitale!

Photo Credits: Kikapress