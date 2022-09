La partita del cuore, Francesco Totti e quel dettaglio della mano che non passa inosservato: cosa significa

Francesco Totti capitano a La Partita del Cuore: tra l'imbarazzo per la domanda di Simona Ventura e il dettaglio al dito dell'ex calciatore

Francesco Totti ha partecipato in veste di ospite all’edizione 2022 de La Partita del Cuore, andata in onda su Rai 2 lo scorso 7 settembre: in molti hanno notato un dettaglio particolare alla sua mano sinistra. Ma di cosa si tratterà mai?

La Partita del Cuore: Simona Ventura mette in imbarazzo Francesco Totti con quella domanda

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Partita del Cuore, celebre evento di solidarietà organizzato dalla Nazionale Italiana Cantanti è andato in diretta dall’U-Power Stadium di Monza, con Francesco Totti che ha vestito la fascia di capitano.

La sua è stata la prima apparizione pubblica dopo la separazione da Ilary Blasi, tanto che la stessa Simona Ventura non gli ha risparmiato una battutina in fase di presentazione, ovvero: “Francesco, ma dove sei stato quest’estate? Non ti abbiamo visto…”

Totti si è mostrato piuttosto imbarazzato di fronte al quesito della conduttrice, sembrando a disagio per quella domanda inaspettata e a bruciapelo…

Francesco porta ancora la fede nuziale al dito? L’anello comparso in tv

Ma se in tanti hanno notato l’imbarazzo dell’ex calciatore, non manca chi ha fatto notare che al dito portava un anello… Che sia ancora la fede del suo matrimonio con Ilary Blasi?

In molti hanno tirato fuori questa ipotesi ma la verità sembra essere diversa. Secondo il settimanale Chi, infatti, quello che Francesco Totti porta al dito (e portava anche durante La Partita del Cuore) non è la sua fede nuziale ma un anello diverso al quale è particolarmente legato e che indossa da anni…

Il dettaglio, quindi, è stato mal colto dai telespettatori? I fan della coppia si erano illusi che Francesco volesse ancora in qualche modo continuare a sentirsi legato ad Ilary continuando a indossare la sua fede nuziale?

