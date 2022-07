Totti, il gesto esasperato di Noemi Bocchi per colpa del gossip: cosa è costretta a fare dopo lo scoop

I rumors della relazione con Francesco Totti hanno costretto Noemi Bocchi a prendere una decisione esasperata. Ecco quale.

La notizia del presunto fidanzamento tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, dopo la fine della relazione tra quest’ultimo ed Ilary Blasi, sta facendo sempre più rumore e ci si attende che venga prima o poi ufficializzata. Ma se la conduttrice tv è partita con i figli per la Tanzania, Noemi sta avendo una serie di problemi proprio a causa delle chiacchiere di gossip che la stanno circondando. Anzi, ha dovuto rendersi protagonista di un gesto piuttosto esasperato. Di cosa si tratterà mai?

LEGGI ANCHE :– Noemi Bocchi in passato è stata con un ex tronista di Uomini e Donne: di chi si tratta e cosa racconta su di lei

Noemi Bocchi costretta ad un gesto drastico dopo i rumors della relazione con Totti

A quanto pare, da quando il nome di Noemi Bocchi e quello di Francesco Totti sono stati accostati, la donna ha cominciato a soffrire una serie di disagi dovuti all’improvvisa notorietà dovuta alla relazione (vera o presunta che sia) con l’eterno capitano giallorosso.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Noemi è stata costretta a rimuovere il suo stesso nome dal citofono di casa per via di “visite poco gradite” che aveva cominciato a ricevere.

Non c’è conferma da parte sua di questa notizia, né alcun dettaglio sul tipo di visita ricevuto. Quel che è certo è che molti fan di Ilary Blasi potrebbero averle comunicato giudizi non richiesti e, al contempo, i curiosi abbiano cominciato a farle domande sulla relazione con Francesco Totti.

Ad ogni modo, quel che è certo è che Noemi sta soffrendo un momento piuttosto complicato, nel quale si ritrova al centro del ciclone. C’è chi le sta dando la colpa della fine del matrimonio tra Francesco e Ilary, chi invece non vede l’ora di poterla finalmente vedere in veste ufficiale al fianco di Totti. La pressione mediatica nei suoi confronti non manca di certo e il gesto del citofono potrebbe essere solo il primo di una lunga serie.

Photo Credits: Kikapress