Incontrare il proprio idolo, chiedergli una foto e ricevere un sonoro rifiuto. È capitato a un fan di Francesco Totti che ha incassato un secco no alla richiesta avanzata all’ex calciatore di posare insieme davanti all’obiettivo. Poi però, la sorpresa…

Francesco Totti rifiuta selfie con fan

Da qualche giorno, Francesco Totti e Ilary Blasi, con i figli al seguito, si stanno godendo una vacanza rilassante in un lussuoso resort alle Maldive.

LEGGI ANCHE: — Gaffe Francesco Totti, la stories con Ilary Blasi in auto con i figli: nessuno nota quel dettaglio molto pericoloso

La conduttrice Mediaset sta deliziando i fan con foto e video che la ritraggono con la famiglia in questo luogo paradisiaco. E nelle Stories di Instagram è apparso un episodio piuttosto divertente che riguarda il famoso marito.

Un dipendente della struttura – di evidenti origini italiane – si è avvicinato al tavolo in cui l’ex capitano della Roma era seduto per chiedergli una foto. “Mi spiace ma quando sono in vacanza non faccio foto con i fan” ha risposto inaspettatamente il campione, quasi infastidito.

Alla fine, la spunta il fan

Tutta la scena è stata ripresa da Ilary che piuttosto divertita dal comportamento del marito, se la rideva dietro l’obiettivo del suo smartphone. A sorpresa, poi però, Francesco Totti ha ceduto e non se l’è sentita di lasciare quell’ammiratore insoddisfatto e deluso.

“Ma alla fine te l’ha fatta fare la foto?” chiede la conduttrice al ragazzo in un altro video. “Sì, dopo che ho elemosinato un’ora” ammette ironicamente il fan.

Come prova del buon cuore del marito, Ilary ha condiviso lo scatto della vittoria nelle sue IG Stories.