Ilary Blasi pubblica una strana foto su Instagram e Francesco Totti commenta con ironia: le parole dell'ex calciatore deliziano i fan

Anche Francesco Totti ha commentato l’ultima, singolare foto condivisa da Ilary Blasi su Instagram. Lo scatto che regala una simpatica illusione ottica aveva fatto incetta di like e commenti – alcuni anche maliziosi – fin dalla sua comparsa sul social. In tanti, però, attendevano la reazione del marito della conduttrice, che ormai dice la sua ad ogni post della bellissima moglie. Lo fa sempre con ironia, divertendo i fan della coppia, che assistono con piacere a quegli esilaranti botta e risposta virtuali.

Totti commenta la strana foto di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti sanno regalare simpatici siparietti sui social, dimostrando grande affiatamento e complicità anche nel mondo virtuale. Ormai, infatti, è divenuta una prassi: lei pubblica un post, lui commenta con umorismo. Proprio come successo poche ore fa, quando Ilary ha pubblicato una foto piuttosto singolare.

Lo scatto la mostra mentre fa la verticale con le gambe poggiate al muro, ma con la gonna che copre il resto del corpo e le mani infilate in un paio di stivali, sembra un corpo senza testa. “Punti di vista” ha scritto lei.

Il post aveva suscitato la reazione divertita dei suoi fan, che le hanno fatto anche i complimenti per le sue abilità fisiche, sebbene qualcuno sia stato incuriosito dalla scritta apparsa sul muro. “Vogliamo il commento di Totti” chiedevano però molti utenti, ormai abituati alle battutine del marito.

Cosa ha scritto Totti

Totti non ha deluso i fan della coppia e ha puntualmente lasciato il suo esilarante commento al post di Ilary Blasi. “Apposta non ti trovavo oggi” ha scritto semplicemente l’ex calciatore. Una battuta, quella di Francesco, che ha ottenuto migliaia di like in pochissimo tempo e che ancora adesso continua ad essere apprezzata dai follower.

Non è la prima volta che Totti scatena le risate tra i fan. Giorni fa aveva commentato un sexy scatto della moglie ricordandole di comprare la Nutella e ancora prima aveva praticamente deriso Ilary alle prese con una nuova tecnica per arricciare i capelli.

Insomma, una coppia che sa essere tremendamente romantica, ma anche inaspettatamente divertente.