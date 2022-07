Totti ritorna sui social dopo la separazione: ‘Non si perde mai. Si vince o si impara’. Il post pubblicato da un amico

Francesco Totti ritorna sui social dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi: ecco cosa faceva con l'ex compagno di squadra Candela

Francesco Totti ritorna sui social dopo l’annuncio della separazione dalla moglie Ilary Blasi: se lei si era già rivista online il giorno dopo il fatidico annuncio, per l’eterno capitano della Roma c’è stato bisogno di un po’ di tempo in più.

Francesco Totti ritorna sui social insieme a Vincent Candela

Andiamo con ordine. Se c’è una Ilary Blasi che ha lasciato l’Italia insieme ai figli per fare un viaggio a Zanzibar e tenere i ragazzi lontani dal clamore mediatico di questi giorni, c’è anche un Francesco Totti che ritorna piano piano sui social in quella che tutti sanno essere la sua nuova passione.

L’ex numero 10 della Roma, infatti, è sceso in campo racchetta alla mano con un suo ex compagno di squadra proprio in maglia giallorossa, il francese Vincent Candela.

Ed è stato appunto l’ex esterno transalpino a taggarlo in un video nel quale è impegnato in una partita in doppio, con tanto di commento: “Pure oggi grande partita di Padle… Non si perde mai. Si vince o si impara“.

Photo Credits: Instagram

Totti non commenta le foto di Candela

Nessun commento è comparso da parte di Totti, a dirla tutta. Anzi, si può dire che l’ex numero 10 di Roma e Nazionale si sia limitato a fare da comparsa nel post dell’altro ex calciatore della Roma. Anche se a commentare è arrivato un altro Campione del Mondo, proprio come Francesco e Vincent Candela. Si tratta di Simone Perrotta, che ha scritto: “E tu quannu impari… vinci sempre!!!”.

Nel frattempo, però, possiamo affermare che vedere Francesco Totti ritorna sui social è qualcosa che ci rassicura: anche dopo la separazione, sembra essere piuttosto in forma e, siamo sicuri, continueremo a vederlo in giro per la rete!

Photo Credits: Kikapress