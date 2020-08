Chanel inizia ad avere dei corteggiatori sui social, ma papà Francesco Totti avverte chi le rivolge apprezzamenti: il video su Instgram

Diretta Instagram a sorpresa per i fan di Francesco Totti che si è collegato con i suoi follower insieme ai figli, Christian e Chanel. I due ragazzini, molto più a loro agio con i social network, sono stati i veri protagonisti del collegamento live, oggetto di domande e curiosità da parte degli utenti. Ma quando qualcuno prova a fare un apprezzamento sulla secondogenita, l’ex capitano della Roma reagisce con durezza.

Francesco Totti e la figlia Chanel in diretta su Instagram

Durante il lockdown, Francesco Totti ci aveva deliziato con diverse dirette su Instagram, coinvolgendo altri ex giocatori di calcio. Momenti davvero spassosi che hanno tenuto compagnia i fan nel periodo in cui tutti eravamo confinata a casa per via della pandemia.

Nelle scorse ore, invece, è stato tirato dentro un live su IG dai figli, Christian e Chanel, che si sono divertiti a rispondere alle domande dei follower del celebre papà. Così, ad esempio, hanno fatto sapere di non essere più a Sabaudia ma in montagna e che la figlia di Totti avrebbe preferito trascorrere qualche giorno in più al mare.

Poi arriva l’inevitabile commento sulla ragazzina, molto somigliante alla mamma Ilary Blasi. “Mi piace tua figlia” scrive qualcuno e Francesco le legge ad alta voce, rispondendo all’ammiratore con parole quasi minacciose, sebbene giocose. “Te sfondo!” gli dice scherzosamente, ma neanche troppo.

Chanel se la ride

La figlia, che è stata per quasi tutto il tempo, aggrappata dolcemente al braccio del padre, se la ride. Poi è lei a leggere un altro commento che la riguarda: “Sei così geloso di tua figlia?”. Francesco Totti ribadisce: “Certo, è mia!”. Tra l’altro, non è la prima volta che Chanel riceve complimenti su Instagram o che si mostra in sui social col papà. Tempo fa il video del loro balletto su Tik Tok fece impazzire i fan.

Insomma, un siparietto esilarante che arriva poco dopo la polemica per la pubblicazione della foto della figlia sulla copertina di Gente. Uno scatto in cui la 13enne appare in costume da bagno con il lato B in evidenza e che aveva fatto infuriare i genitori.

Qualcosa di simile era successo 9 anni fa con Aurora Ramazzotti, all’epoca minorenne, che venne immortalata insieme alla mamma Michelle Hunzker in bikini. Anche lei ritratta di spalle. “Non auguro a nesso quello che ho passato io” ha detto nei giorni scorsi la figlia di Eros.