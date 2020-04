Daniel Osvaldo senza freni svela in una intervista che Francesco Totti sarebbe piuttosto dotato: "Non poteva essere perfetto!"

Daniel Osvaldo svela un particolare intimo di Francesco Totti. Il calciatore italo-argentino ha rilasciato un’intervista a TNT Sport, parlando della sua esperienza nella Roma. Un periodo in cui si è fatto notare non solo in campo ma anche per i suoi scontri con i tifosi giallorossi. E rievocando la parentesi nella Capitale, non poteva che soffermarsi sul Pupone.

Daniel Osvaldo e le rivelazioni piccanti su Francesco Totti

Il bomber, da poco tornato a giocare nel Banfield dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle, si è soffermato su alcuni ricordi, scendendo in dettagli piuttosto intimi del suo ex collega in campo.

“Sono arrivato a Roma, guardavo Totti e non ci potevo credere. C’è voluta solo una settimana ed era già un amico, un ragazzo di quartiere, proprio come te” racconta Daniel Osvaldo su Francesco Totti.

Poi, nell’intervista, prosegue:

“Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie… Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.

Quel giorno che lo stavano quasi uccidendo

Sempre racconta del suo rapporto con Francesco Totti, Daniel Osvaldo svela anche un retroscena dei suoi trascorsi giovanili. “Una volta ero in un bar di Roma e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose, non sono uno stupido” ha detto il giocatore senza fornire ulteriori dettagli della vicenda.

Oggi, Totti ha messo la testa a posto e, lasciato il calcio, si dedica completamente alla famiglia (che vorrebbe allargare). Di recente, complice al quarantena, si è riscoperto molto social e oltre a partecipare alle dirette Instagram con altri grandi ex calciatori, si diletta a esibirsi con la figlia Chanel su Tik Tok.