Francesco Totti, la foto da sirenetto a Capri: la risata di Vieri scatena le polemiche

Francesco Totti posta una foto mentre è in vacanza a Capri, Bobo Vieri commenta ridendo e fa scattare le polemiche tra tutti i fan del capitano…

Andare al mare significa ormai farsi le foto in stile sirenetta: lo fanno uomini e donne di tutte le età, VIP e NIP. E lo ha fatto anche Francesco Totti in vacanza a Capri, raccogliendo tanti like e il commento di un suo collega ex calciatore come Bobo Vieri. Eppure, in tutta questa storia, non sono mancate certo le polemiche… da cosa saranno mai state generate?

LEGGI ANCHE – Ilary Blasi a Capri con Totti, quel dettaglio di lusso ai suoi piedi: la cifra stellare per quelle ciabattine

Totti in vacanza a Capri: un fisico da atleta a 43 anni

Andiamo con ordine. L’eterno ex capitano romanista è attualmente in vacanza a Capri. Ha deciso quindi di farsi scattare una foto in posa, in stile sirenetto, davanti ai celebri faraglioni dell’isola tirrenica. Uno scatto meraviglioso nel quale mette in luce uno splendido fisico, anche all’età di 43 anni.

Quella foto, però, Francesco Totti l’ha accompagnata da una frase ad effetto che recita “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano” e che, per qualche motivo, ha scatenato l’ilarità di Christian Vieri.

Il commento di Vieri fa arrabbiare i fan di Francesco Totti

Proprio così. Tra le centinaia di migliaia di like e commenti è spuntato anche quello dell’ex bomber di Inter, Lazio e Juventus, che ha semplicemente postato tre emoji dell’omino che ride con le lacrime agli occhi… Una risata, questa, che ha subito scatenato i fan di Francesco Totti, che hanno cominciato a dare addosso a Bobo Vieri!

Sarà stato il fatto che Bobone abbia militato in club rivali della Roma, sarà perché si deve far polemica ovunque, ma tra i commenti sono spuntate cose come: “Devi solo imparare da lui” e “Ca..o ridi? Manco se nasci altre 10 volte diventi come lui...”

Qualcuno, però, ha provato a mettere ordine, scrivendo un semplice “Caro Bobo, mica l’hanno capito che siete amici. Questi so proprio bruciati!”

In effetti i due hanno sempre giocato in club diversi, ma si conoscono molto bene e sono addirittura amici, avendo condiviso tante presenze in Nazionale e le due spedizioni azzurre dei Mondiali 2002 e degli Europei 2004.

Quindi, niente paura, quella di Vieri sotto la foto di Totti era una risata in amicizia… altro che rivalità!

Foto: Kikapress