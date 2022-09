Francesco Paolantoni, il dramma raccontato in tv: ‘non avevo i soldi per pagare le bollette’ 

Il comico e attore Francesco Paolantoni racconta a Nudi per la vita il dramma vissuto quando era soltanto un ragazzo

Lunedì 12 settembre ha debuttato su Rai 2 il programma “Nudi per la vita“, il docu-reality raccontato e condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta.

LEGGI ANCHE : — Stasera tutto è possibile 2023, quando ci sarà la prima puntata della nuova edizione: anticipazioni

Nudi per la vita, il debutto del programma su Rai 2 – Foto: Ufficio Stampa Rai

Nel programma a essere protagonisti sono un gruppo di sei uomini e sei donne, tutti personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo, che affrontano senza paura temi importanti legati alla vita e alla salute.

Tra questi c’è anche Francesco Paolantoni, comico conosciuto per la sua capacità di far ridere il pubblico, questa volta però il suo racconto ha fatto riflettere. Il comico ha infatti raccontato la sua vita, cominciata quando suo padre aveva 62 anni, cosa che lo ha portato alla paura di poterlo perdere da un momento all’altro fin da quando era bambino.

A soli vent’anni ha perso entrambi i genitori: “Tra i 20 e i 22 anni la mia vita è stata stravolta, ha avuto uno scossone non indifferente” ha spiegato.

Il suo racconto continua, svelando le difficoltà e i drammi affrontati quando era solo un ragazzo: “All’epoca il lavoro non ingranava ancora, ho vissuto un lungo periodo senza luce, gas e acqua perché non avevo i soldi per pagare le bollette. Mi ha salvato l’ironia che ho sempre avuto”.

Foto: Kikapress