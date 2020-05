Facchinetti furioso per l’idea ‘rubata’ del suo ‘Salvo, il coso’: polemica su Instagram

Francesco Facchinetti si lamenta sui social per una sua idea ‘rubata’ da qualcun altro: stiamo parlando ovviamente di ‘Salvo, il coso’

In questi ultimi giorni è impazzita la moda di “Salvo, il coso”, una sorta di cavatappi inventato da Francesco Facchinetti e che sembra essere molto utile in questo periodo: peccato però che l’idea dell’ex dj sia stata subito rubata un po’ in giro per internet, causando una serie di polemiche. Ma cosa sarà mai accaduto?

LEGGI ANCHE: — ‘Zi..e fuori?’, la moglie di Francesco Facchinetti troppo provocante su Instagram: il marito va su tutte le furie. La foto hot

Cos’è ‘Salvo, il coso’, l’idea di Francesco Facchinetti

Andiamo con ordine. Salvo, il coso è uno strumento ideato da Francesco Facchinetti e griffato da Coveri, che permette di aprire porte, schiacciare tasti e fare altre cose senza toccarle direttamente con le mani. Successo assicurato, è in vendita a 11,90 €, mentre la sua versione decorata arriva a 13,90 €.

Una bella idea, senza dubbio, quella di Salvo, il coso, ma che pare sia stata rubata da qualcuno…

L’idea rubata di Salvo il coso: il video polemico su Instagram

Girando su Instagram, infatti, si scopre che nelle stories di Francesco Facchinetti compaiono un po’ di accuse ad alcuni siti web che avrebbero tratto parecchia ispirazione dal prodotto da lui ideato, vendendolo addirittura scrivendo “Scopri Capitan Uncino”.

“Complimenti a tutti quelli che stanno approfittando del successo di Salvo il coso per mettere in vendita delle cose che non sono Salvo il Coso – ha infatti detto Francesco Facchinetti in una serie di Instagram Stories – Complimenti per l’originalità, anche per usare Capitan Uncino. Veramente molto bravi”.

Il web mette in dubbio le parole di Francesco: chi ha copiato chi?

Tutto molto strano. Ma davvero l’idea di Salvo, il coso è stata rubata a Francesco Facchinetti? Su Instagram non tutti sembrano pensarla così, tanto è vero che sono comparsi diversi commenti al vetriolo nei confronti dell’ex dj, soprattutto sul profilo di veryinutilpeople.it.

“Scusate – esordisce un post – ma vogliamo parlare di Francesco Facchinetti che si vanta di aver ideato un apriporta, lo piazza a 12 euro e accusa la gente di copiarlo? Quando questo gadget con ogni tipo di optional gira già da mesi e si trova anche a meno di un euro”.

E ancora: “Infatti un apribottiglie da 1 euro, con 2 martellate, può fare tutte le cose di Salvo il coso”. E c’è chi addirittura prende di mira l’italianità del prodotto: “Tra l’altro 100% made in Italy ma nelle note legali del sito si legge che la società ha sede nel principale di Monaco”.

Insomma, le basi per una grossa polemica ci sono. Salvo il coso sarà davvero un’idea di Francesco Facchinetti? L’ha copiata o gli è stata rubata?

Foto: Kikapress