Francesco Chiofalo come sta? L’arrivo in aeroporto su una sedia a rotelle: le ultime news sulle sue condizioni

Come sta Francesco Chiofalo? Arrivano nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: è stato avvistato in sedia a rotelle

Arrivano nuove notizie sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo, che è stato nuovamente ricoverato per dei problemi sopraggiunti dopo una serata in Sicilia. Ma quali sono le reali condizioni di salute dell’influencer romano? Come sta davvero Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofalo ricoverato: le sue condizioni di salute

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto riportato da diverse fonti web, l’ex concorrente di Temptation Island ha avuto nuovi problemi di salute dopo una serata come special guest in un locale in provincia di Ragusa. Guardando ai suoi social, infatti, abbiamo visto lo stesso Francesco Chiofalo che, estremamente disperato, ha ripreso il suo viaggio in ambulanza e il suo arrivo in ospedale prima di essere ricoverato.

Tra le parole che diceva c’erano “Mi sono fatto i ca..i mia” e “Non sento la gamba“. Ma come sta ora Francesco Chiofalo?

Deianira Marzano e le condizioni di Francesco: “la cosa non è poco grave”

Della cosa aveva parlato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories aveva scritto: “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave”.

Tuttavia, nonostante fosse stato ricoverato, pare proprio che Francesco Chiofalo abbia firmato le dimissioni dall’ospedale. Almeno stando a quanto dichiarato nelle sue Instagram Stories dalla stessa Deianira, riprendendo il racconto di una fan testimone indiretta degli eventi.

Come sta ora Francesco Chiofalo?

A quanto pare, sembra che Francesco abbia deciso di farsi dimettere per tornare dalla sua famiglia e fare controlli più approfonditi. La costante, però, sono le lacrime e la disperazione dell’uomo.

Una nuova storia di Deianira fa chiarezza sulla questione, mostrando anche un breve video: Francesco Chiofalo, dopo il ricovero e le dimissioni, è stato visto all’aeroporto di Fiumicino. Era in sedia a rotelle, accompagnato da un operatore sanitario dell’aeroporto e, stando alle dichiarazioni di una fan, sembrava molto provato e molto giù di morale.

Deianira Marzano, a riguardo, ha aggiunto: “Mi auguro che finalmente quei pochi che hanno detto che stava mentendo la smetteranno! Forza Francesco!”

Photo Credits: Kikapress