Dall’8 novembre al Bravo Caffè di Bologna fino al prestigioso London Jazz Festival il 19: il giovane pianista e compositore porta in tour la sua ‘arca del jazz’ tra l’Italia e l’Europa

In occasione dell’edizione 2026 del Bologna Jazz Festival (Bjf), il pianista, compositore e produttore Francesco Cavestri torna a esibirsi nella sua città natale con il ‘Francesco Cavestri Trio’. L’appuntamento sotto le due torri è fissato per domenica 8 novembre 2026, alle ore 21.00, nella particolare cornice del ‘Bravo Caffè’. Un ‘passaggio-chiave’ all’interno di un 2026 internazionale straordinario, che lo ha portato a Dubai, New York, Chicago, Toronto, Malta, Ankara, fino a Bruxelles. Pochi giorni dopo la data bolognese del Bjf, il 19 novembre, il grande Cavestri sarà, infatti, tra i protagonisti del prestigioso Efg London Jazz Festival: una delle ‘vetrine’ più importanti al mondo per il jazz contemporaneo, a conferma della dimensione sempre più globale del suo percorso artistico. Al Bjf, così come nel tour britannico, Cavestri presenterà dal vivo il suo quarto album, intitolato ‘Noé’, pubblicato da Universal Music Italia. Un lavoro premiato dalla piattaforma musicale ‘Qobuz’ come ‘Best New Album of the week’. Un’opera definita dalla critica come una vera e propria “arca musicale”, in cui il jazz accoglie al suo interno linguaggi e mondi musicali diversi, tra cui l’elettronica contemporanea, il campionamento hip-hop, elementi sinfonici e momenti pianistici sospesi tra virtuosismo e minimalismo. Insomma, Francesco Cavestri è un talento allo stato puro: pianista, compositore e divulgatore musicale diplomato in pianoforte Jazz con il massimo dei voti al Conservatorio di Bologna. Negli Stati Uniti ha ottenuto due borse di studio: al Berklee College of Music di Boston e un’ulteriore borsa di studio alla New School for Jazz and Contemporary Music di New York. Nel 2024 ha avviato la collaborazione con Steinway & Sons Italia ed è stato ufficialmente nominato ‘Steinway Artist’, entrando a far parte della cerchia dei pianisti più riconosciuti al mondo. A gennaio 2025 ha pubblicato ‘Entropia’: un singolo creato insieme al pioniere del rap italiano, Willie Peyote, anticipando la sua esplorazione dei rapporti tra jazz, hip-hop ed elettronica. Ad aprile 2025 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Under 30, primo musicista jazz a comparire nella lista. E’ stato anche premiato per tre anni consecutivi (2023, 2024 e 2025) come Miglior nuovo talento dell’anno dalla rivista ‘Musica Jazz’. Si è esibito al Blue Note di Milano (sold out, con la partecipazione speciale di Malika Ayane), alla Triennale di Milano, al Bologna Jazz Festival, al Time in Jazz (Berchidda), all’Alexanderplatz e alla Casa del Jazz di Roma, al Wally’s Jazz Club di Boston, allo Smalls Jazz Club di New York e presso gli Istituti italiani di cultura in Europa, Medio Oriente e Nord America. Tra le sue collaborazioni figurano artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Willie Peyote, Malika Ayane, Enrico Intra, Stefano Di Battista, Cleon Edwards, Francesco Baccini e molti altri. Lo abbiamo incontrato per Funweek proprio in questi giorni, durante una serata immediatamente precedente il suo nuovo ciclo di concerti.

Allora, caro Cavestri, parliamo innanzitutto di queste 3 date: a Bologna l’8 novembre al Bravo Caffè; il 19, serata al London Jazz Festival; il 26 al Pianodrome di Edimburgo: come ti senti? Sei pronto? Emozionato? Entusiasta?

“Tutte e tre le cose insieme. Ma, soprattutto, pronto. Sono tre concerti molto diversi tra loro ed è proprio questo che mi entusiasma. L’8 novembre, al Bravo Caffè, all’interno del Bologna Jazz Festival, gioco in casa: presento ‘Noè’ in trio con Riccardo Marchese alla batteria e Alessandro Simeoni al basso, contrabbasso e synth Moog. Il Bravo Caffè non è solo uno dei club più importanti della città felsinea, che ha ospitato artisti del calibro di Robert Glasper, Ron Carter, Cory Henry, Yellowjackets, Roy Ayers e Marcos Valle, ma è anche il palco dove ho mosso i miei primi passi da professionista. Ha quindi un grande valore per me tornarci, in occasione di un festival di caratura internazionale come il Bologna Jazz Festival: aggiunge valore all’esperienza. Il 19, invece, sarò alla ‘Steinway Hall’ di Londra per il London Jazz Festival in piano solo, con una suite in tre movimenti che ho chiamato: ‘The London Concert’. Poi, il Pianodrome di Edimburgo: un luogo unico, un anfiteatro inserito in una chiesa consacrata, in cui un pianoforte è circondato da sedute realizzate con pianoforti riciclati. Lì, aprirò e chiuderò con due miei brani: ‘Omen of a Sea’ e ‘Souvenir di un bacio’. In mezzo, l’improvvisazione totale. L’emozione c’è sempre, ed è giusto così: ogni concerto è come partire per un viaggio nuovo e, in quanto tale, va affrontato con la massima concentrazione e quella leggera tensione che sul palco fa la differenza”.

Perché questa tournée in Inghilterra e Scozia? Volevi vedere i laghi scozzesi? Attraversare la foresta di Sherwood, quella di Robin Hood?

“Magari un’occhiata a Loch Ness la darò: non si sa mai che mi sia d’ispirazione per il prossimo album. Ma dal punto di vista musicale, il Regno Unito è una terra di influenze enormi. Una parte del concerto di Londra è proprio un omaggio alla musica britannica che mi ha formato: Massive Attack, Radiohead, Brian Eno, The Verve e anche Händel, che di fatto è stato un compositore londinese. Suonare quella musica in questi luoghi, ovviamente rielaborata attraverso il mio linguaggio, è un modo per raccontare il mio percorso artistico attraverso ciò che assorbo come ascoltatore e che poi viene reinterpretato secondo la mia sensibilità. Il London Jazz Festival, oltretutto, è uno dei palcoscenici jazz più importanti d’Europa. La scena jazz londinese, al momento, è forse la più interessante ed eccitante del mondo: essere lì, per me, è motivo di orgoglio. A Edimburgo, invece, riprendo una modalità concertistica che ho inaugurato al Teatro Manoel di Malta: piano solo e improvvisazione totale, sul modello dei grandi concerti europei di Keith Jarrett, tra cui il celebre ‘Koln Concert’. Salire sul palco e creare melodie e musica in maniera estemporanea è un modo per instaurare un rapporto di scambio puro e sincero con il pubblico: le note che scelgo di suonare sono ispirate direttamente dall’energia della sala. E il pubblico si sente coinvolto in prima persona in questo viaggio musicale”.

Tu sei un pianista jazz diplomatosi al Conservatorio di Bologna: hai sempre avuto in testa questo genere musicale? Perché? Da dove deriva questa influenza o inclinazione?

“Il jazz mi ha affascinato fin dal primo istante, per la sua apertura totale e senza paura verso la libertà. Ho iniziato con lo studio classico e mi sono diplomato al conservatorio ‘G. B. Martini’, ma a un certo punto ho sentito il bisogno di una musica in cui potevo essere autore in ogni istante e non solo un interprete. ‘So What’ di Miles Davis, un brano in cui i musicisti improvvisano per 9 minuti basandosi solamente su due accordi, mi ha aperto gli occhi al principio che, anche dal più piccolo e semplice elemento musicale, si potesse creare un viaggio sonoro ricco di paesaggi e sfumature. Da Miles ho anche imparato che il jazz ha una componente fondamentale di costante innovazione e che il musicista jazz, per definizione, deve continuamente reinventarsi. Da lì sono arrivati Berklee e The New School a New York, dove ho capito che il jazz non è un genere da museo, ma un linguaggio vivo, che dialoga con tutto quello che lo circonda. Per citare un grande pianista, Bill Evans: “Jazz is not a what, it’s a how”. E’ un approccio alla vita che consiste nel ricercare sempre strade espressive, sonore e artistiche, nuove. La sua forza sta nel conciliare questa ricerca costante con una forte identità. Esattamente in questo, penso che risieda la forza del mio ultimo album, ‘Noè’: un lavoro in cui si viaggia tra generi e mondi musicali diversi, ma che mantiene sempre al centro il pianoforte, insieme a una forte ‘vena’ compositiva e improvvisata”.

Infatti, hai sperimentato anche l’hip pop e l’elettronica con Willie Peyote: cosa puoi raccontarci di quell’esperimento?

“Si collega esattamente al discorso che stiamo affrontando: la ricerca di strade musicali inedite passa anche dall’incontro e dalle collaborazioni con artisti che provengono da mondi musicali diversi. Così è stato con Willie Peyote, con Malika Ayane e, più di recente, con Francesco Baccini e Irene Grandi. Con Willie, in particolare, è nato un bellissimo rapporto professionale e di amicizia che ci ha portato a pubblicare anche un singolo insieme, ‘Entropia’, che abbiamo presentato durante il nostro concerto alla Triennale di Milano, nell’ottobre 2024. L’hip hop e il jazz sono parenti stretti: l’hip hop è nato campionando dischi jazz. Quindi, farli incontrare di nuovo significa chiudere un cerchio. Willie ha un’enorme intelligenza nella scrittura e lavorare con un artista che usa la parola in un modo così preciso, mi ha insegnato molto su come gestire il rapporto tra parola e musica strumentale. Quella contaminazione è entrata anche in ‘Noè’: ci sono brani con grana elettronica come ‘Omen of a Sea’ e ‘Breath Before Dawn’, insieme a campionamenti di area hip hop in ‘Freedom’ e ‘Never Let Me Go’…”.

La rivista ‘Musica Jazz’ ti ha ha premiato come miglior nuovo talento del 2026: come mai risulti così amato e ‘coccolato’ dall’ambiente musicale italiano?

“Più che coccolato, mi sento accolto e ne sono grato. Aver ricevuto per tre anni di fila il riconoscimento di nuovo talento della musica jazz è stato un segnale forte, soprattutto perché arriva da una comunità competente e anche esigente. Credo che l’ambiente apprezzi il fatto che cerco di rispettare la tradizione, ma senza restarne prigioniero. Ho avuto anche la fortuna di incontrare musicisti e mentori generosi. In particolare, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Stefano di Battista, che mi hanno dato fiducia e spazio. Poi, forse, c’è anche un discorso generazionale: ho 23 anni e il jazz italiano ha bisogno di mostrare che è vivo e che parla anche ai ragazzi. Infatti, faccio molta attività nelle scuole, perché credo fortemente che il modo migliore per rispettare e onorare a fondo la tradizione jazzistica sia raccontarlo e viverlo come un genere il quale, pur affondando le sue radici nel ‘900 e anche prima, è fortemente ancorato al presente e in continuo dialogo con esso”.

In futuro potrà esserci un tuo approdo al ‘pop’ attraverso una formula qualitativamente elegante e non puramente commerciale?

“Non lo escludo affatto. Anzi: in parte, sta già succedendo. Ho collaborato con Malika Ayane; con Irene Grandi abbiamo fatto un concerto insieme a Bruxelles; in Piazza Maggiore ho suonato con Francesco Baccini, oltre ovviamente all’esperienza con Willie di cui ho già parlato. Per me, la canzone d’autore italiana è una grande tradizione, al pari del jazz. Quello che non mi interessa è il ‘pop’ come formula, come prodotto confezionato per l’algoritmo. Mi interessa il ‘pop’ come incontro: una bella melodia, una voce, una scrittura che arriva a tutti senza rinunciare alla profondità. Non a caso, uno dei miei idoli, anche per vicinanza territoriale, è proprio Lucio Dalla: un Artista straordinario, con la ‘A’ maiuscola, che è partito dal jazz e l’ha sempre mantenuto vivo in tutte le sue produzioni cantautoriali. Se questo approdo arriverà, sarà alle mie condizioni, con la stessa cura che metto in un disco jazz”.

La nostra impressione resta quella di una tua possibile ‘svolta’ come quella di Sting ai tempi di ‘The dream of the blue turtles’: tu che ne pensi? Cosa vuoi fare da ‘grande’?

“E’ un paragone che mi lusinga molto. Ma il ‘caso’ di Sting è simile e contrario, rispetto al mio: lui partiva dal rock e si è circondato di jazzisti come Branford Marsalis e Kenny Kirkland. Io parto dal jazz e guardo verso altri mondi. Ma lo spirito è lo stesso: affermare e raccontare con convinzione che le barriere tra generi sono soltanto convenzioni. Come diceva il ‘divino’ Quincy Jones: “Tutta la musica del mondo è formata dalle solite dodici note”. Da ‘grande’ vorrei essere un musicista completo: un pianista, compositore, produttore e sperimentatore che mantiene l’amore per la libertà artistica, la consapevolezza che costruire una forte identità e un suono che mi definisca non corrisponda a rinchiudersi in un solo genere musicale. Inoltre, mi piacerebbe lavorare sempre di più per il cinema, che è una delle mie grandi passioni. Infatti, ho già scritto la colonna sonora del podcast di RaiPlay Sound: ‘Una morte da mediano’…”.

Quali sono stati i tuoi principali riferimenti musicali, sia quelli ‘lontani’ a cui ti sei ispirato, sia quelli ‘vicini’, che ti hanno aiutato negli anni della tua formazione artistica?

“Tra quelli lontani, metto Miles Davis e Herbie Hancock prima di tutti, per la loro capacità di mantenere un suono estremamente riconoscibile e distintivo pur navigando in territori sonori inesplorati. Poi, Keith Jarrett, che per me è il modello ideale del ‘piano solo’ e dell’improvvisazione come ‘atto totale’. Accanto a loro ci sono riferimenti fuori dal jazz: l’elettronica di Brian Eno e dei Massive Attack; i Radiohead; l’hip hop di J Dilla e Kendrick Lamar; le grandi colonne sonore di Ennio Morricone e Ryuichi Sakamoto; le sinfonie di Mahler e Tchaikovsky. Infine, il cinema della Nouvelle Vague e quello italiano degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso, che mi hanno dato un senso dell’immagine e dell’identità estetica che ritrovo spesso nella musica. La contaminazione e la rottura dei confini tra generi diversi, prima ancora che da compositore e musicista, la vivo da ascoltatore: è proprio dall’ascolto e dall’assorbimento di artisti, tra loro apparentemente lontanissimi, che parte la mia musica. Tra quelli vicini ci sono i maestri e i musicisti incontrati lungo la strada a Bologna – come il mio maestro e mentore, Teo Ciavarella – a Boston e a New York. E i grandi del jazz italiano con cui ho spesso la fortuna di suonare: Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Enrico Intra, Stefano di Battista. Ciascuno di loro ha ispirato il mio percorso e continua a farlo ogni giorno”.

Di solito, l’ultima domanda è quella in cui si citano le date dei prossimi concerti, ma con te abbiamo dovuto fare il contrario: pertanto, quando ritorni? E quando ci si rivede nella bellissima Bologna?

“Il viaggio non si ferma: dopo Bologna, Londra ed Edimburgo, suono a Torino il 4 dicembre al ‘CAP10100’; poi a Praga il 10 dicembre e in un castello reale vicino Cracovia l’11. Per il 2027 stiamo lavorando a nuovi progetti all’estero, anche molto lontano. Ma Bologna è casa. E a casa si torna sempre. Dopo i due concerti in Piazza Maggiore a settembre, con Francesco Baccini e Stefano Di Battista, il prossimo appuntamento è l’8 novembre al Bravo Caffè: prometto che non sarà l’ultimo. A chi ci sarà dico: “Grazie”, sin da ora. E grazie anche a voi per questa bella chiacchierata”.

Intervista di Vittorio Lussana