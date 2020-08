Francesca Pascale bacia Paola Turci, Adinolfi critica le foto e lancia una frecciatina a Berlusconi

Paola Turci bacia Francesca Pascale: le immagini scatenano la polemica di Mario Adinolfi, che tira in ballo anche Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria.

La foto di Francesca Pascale, l’ex compagna di Silvio Berlusconi, che bacia Paola Turci ha fatto presto il giro della rete, diventando immediatamente virale. Questo suo rapporto con la cantautrice fa discutere in tanti, tra cui Mario Adinolfi, fondatore de Il popolo della famiglia, che ha deciso di mandare una frecciatina all’ex premier. Ma come mai tanto rumore?

Francesca Pascale bacia Paola Turci: è la coppia dell’estate?

Andiamo con ordine. Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono Paola Turci e Francesca Pascale in vacanza su uno yacht in atteggiamenti decisamente intimi: si vede chiaramente l’ex di Berlusconi che bacia la cantante.

Tutto molto semplice e, a quanto pare, il loro rapporto va già avanti da un po’ di tempo. Sono davvero loro la coppia dell’estate 2020? Difficile a dirsi, anche perché né la Turci né la Pascale hanno ancora dato una conferma ufficiale…

Mario Adinolfi contro la Turci e la Pascale tira in ballo Berlusconi

In tanti però si sono già espressi sull’argomento, in quanto i fattori in ballo sono parecchi. Francesca Pascale, infatti, è stata per anni al fianco del leader di un partito di centro-destra, piuttosto conservatore sui temi dei diritti della comunità LGBTQ+. Partito nel quale ha anche militato, divenendo consigliere provinciale a Napoli. Dall’altro lato, Paola Turci ha sempre sostenuto posizioni politiche opposte, piuttosto esposte a sinistra, sicuramente lontane da quelle di Berlusconi…

Tutte questioni che non sono affatto sfuggite a Mario Adinolfi che ha detto la sua in maniera decisamente sprezzante, tirando in ballo anche Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria…

Su Twitter ha così esordito: “Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!”

Dichiarazioni pesanti, che sembrano fare il verso all’attenzione della Pascale per i diritti della comunità LGBTQ+. Insomma: Francesca Pascale che bacia Paola Turci rischia di non essere solo una nuova storia d’amore che nasce, ma piuttosto uno scandalo dai risvolti politici!

Foto: Kikapress