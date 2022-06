Francesca Ferragni mamma, quel dettaglio subito dopo il parto: cosa ha fatto appena nato il piccolo Edoardo 

Francesca Ferragni ha partorito e finalmente si concede i primi peccati di gola

Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta: la sorella di Chiara Ferragni ha partorito e sui social è stato documentato, come da tradizione di famiglia, il lieto evento.

Dopo il parto, avvenuto in ospedale, Francesca si è voluta subito concedere il primo “peccato di gola” e invece che il classico prosciutto crudo (desiderato dalla maggior parte delle mamme in dolce attesa) ha optato per il sushi.

È noto infatti che le donne in gravidanza evitano alimenti come il pesce crudo o il prosciutto crudo per evitare il rischio di Toxoplasmosi. Il rischio di contaminazione potrebbe pregiudicare la gravidanza e per questo molte donne evitano alcuni cibi molto attentamente.

Francesca Ferragni e lo sfizio dopo il parto

Dopo 9 mesi di gravidanza, la sorella di Chiara si è mostrata nelle stories di Instagram con le bacchette in mano pronta ad assaporare la sua porzione di sushi. Solo successivamente la si vede togliersi lo sfizio del classico panino con prosciutto crudo.

Ora che il piccolo Edoardo è arrivato, Francesca ha potuto godersi il suo cibo preferito, per la prima volta nelle vesti di mamma.

