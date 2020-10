Gianluca Vacchi sfida un suo collaboratore in una dance battle e pubblica il video sui social, Briatore commenta ma fa infuriare i fan

Gianluca Vacchi pubblica un nuovo video sui social e tra i commenti dei fan spunta anche quello di Flavio Briatore. Ma la battuta dell’imprenditore non piace agli utenti, che lo rimproverano per quelle parole poco rispettose per la persona che è nella clip con l’influencer.

Flavio Briatore commenta il video di Gianluca Vacchi ma è polemica

Vacchi sta condividendo diversi video su Instagram e su Tik Tok nei quali si mostra mentre balla insieme al personale di servizio. I membri dello staff sembrano prestarsi volentieri e partecipano con divertimento alle performance ideate dal boss, a dispetto delle polemiche sul fatto di mostrarsi in divisa.

Di recente, l’influencer ha pubblicato una esilarante dance battle con uno dei suoi domestici, suscitando ilarità tra i fan. Moltissimi gli utenti che hanno apprezzato la clip, complimentandosi per l’originalità dei video pubblicati. In uno ad esempio, i ruoli si invertono e Vacchi si trasforma in maggiordomo, mentre il suo fidato collaboratore se la spassa in casa.

Tra i commenti apparsi al video della dance battle, anche quello di Flavio Briatore che, seppur ironicamente, ha fatto una battuta giudicata inopportuna dai fan di Gianluca Vacchi.

I commenti e le critiche su Instagram

“Top, attenzione che non ti svuoti la cassa” ha infatti commentato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Parole che gli utenti non hanno digerito, giudicandole inopportune. “Pessima battuta”, “Sei pessimo”, “Che commento cafone” sono alcune delle reazione dei fan dell’influencer.

Insomma, Flavio Briatore voleva fare una battuta mettendo in discussione l’onestà del collaboratore di Gianluca Vacchi, ma ha solo scatenato l’ennesima polemica. L’imprenditore risponderà alle critiche e si giustificherà o preferirà far passare tutto sotto silenzio?