Flavio Briatore ricoverato, il messaggio al figlio sui social

Ricoverato in ospedale, Flavio Briatore torna a comunicare su Instagram, ma il suo post di saluto al figlio non intenerisce gli utenti che l'attaccano

Non c’è pace per Flavio Briatore che, dal letto d’ospedale in cui si trova ricoverato, scatena un nuovo polverone su Instagram. L’imprenditore, positivo al Coronavirus come una sessantina di suoi dipendenti del Billionaire, ha pubblicato una foto del figlio, per salutarlo, ma non tutti hanno apprezzato il tenero gesto paterno. C’è chi ritiene sia una trovata per intenerire quanti, negli ultimi giorni, lo hanno criticato per la sua posizione contro le disposizioni anti Covid.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci svela le condizioni di salute di Flavio Briatore: ‘Ci siamo appena parlati

Flavio Briatore ricoverato scatena nuove polemiche

Il post incriminato è apparso poco fa sulla sua pagina Instagram. Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano, non ha perso la sua voglia di comunicare sui social. Ed eccolo condividere una foto del figlio, Nathan Falco, ritratto in primo piano. “Ciao Falco!” scrive semplicemente nella caption, rivolgendosi al ragazzino che ora sta trascorrendo il resto delle vacanze con la madre, Elisabetta Gregoraci.

Il messaggio di Briatore, tenero e amorevole, non è stato apprezzato da tutti gli utenti, che intravedono nel post un tentativo di ammorbidire la sua posizione. L’imprenditore, infatti, è stato al centro di una aspra polemica contro il governo per la chiusura delle discoteca. Non solo: se l’è presa coi virologi che sul coronavirus avrebbero fatto terrorismo mediatico e con il sindaco di Arzachena, dove ha sede il Billionaire, per le restrizioni anti-Covid. Poi, proprio il suo famoso locale per Vip si è tarsformato in un focolaio e lui stesso, come una sessantina di suoi dipendenti, è stato contagiato.

Nuove critiche per il proprietario del Billionaire

Alcuni utenti non sono affatto inteneriti per il post da papà malinconico pubblicato su Instagram. E anche se ricoverato, Flavio Briatore diventa oggetto di nuove critiche sui social. “Vuole commuovere, ha capito che ha toppato” sbotta ad esempio una ragazza. “E per salutare il figlio usa Instagram? Pagliacciate” lo accusa un altro utente.

Ma c’è anche chi lo difende: “Che c’è di male nel mettere la foto del proprio figlio se si ha nostalgia? Se non possono pubblicare mai niente perché continuamente giudicati male per qualsiasi gesto, che sono aperti a fare questi social?”

Ieri, Briatore era finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli che aveva criticato il selfie sorridente che aveva pubblicato nelle IG Stories e poi cancellato. “C’è poco da ridere” lo aveva apostrofato la giornalista.