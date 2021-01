Flavio Briatore protagonista nel lancio dei coltelli: ‘Se sbaglia non lo paghi’

Sul palco del Billionaire di Dubai, Flavio Briatore si presta ad un audace lancio di coltelli. Ecco la prova di coraggio dell'imprenditore.

Flavio Briatore protagonista assoluto sui social network grazie al grande successo che stanno avendo i suoi locali all’estero e, in particolare, il Billionaire di Dubai, dove l’imprenditore si è prestato ad un simpaticissimo lancio di coltelli già diventato virale sui social. Ma cosa avrà mai combinato il celebre manager?

Flavio Briatore e il lancio di coltelli: prova superata

Andiamo con ordine. Con le norme in Italia che prevedono chiusure altalenanti e le norme anti-Covid piuttosto restrittive in tutta Europa, Flavio Briatore ha deciso di dedicarsi pienamente alla gestione dei locali che ha aperto in Medio Oriente, in particolare, a Dubai.

È proprio negli Emirati Arabi che il buon Briatore ha voluto essere protagonista di uno spettacolo offerto dal suo locale, prestandosi al lancio di coltelli del performer presente sul palco… Con uno sguardo un po’ preoccupato sul viso, ma il suo classico sorriso di sfida, possiamo dire che Flavio abbia superato brillantemente la prova di coraggio!

Tra l’altro, tra i numerosi like e commenti ottenuti dal post pubblicato su Instagram ne è comparso anche uno simpaticissimo (e decisamente incoraggiante): “Se sbaglia non lo paghi, quindi sarà precisissimo”.

Briatore apre il Billionaire anche in Arabia Saudita

Quel che è certo, lancio di coltelli a parte, è che Briatore sta ottenendo davvero successo nel mondo arabo, tanto da avere appena aperto un locale dei suoi celebri Billionaire anche a Riyadh, in Arabia Saudita. Inutile dire che il buon Flavio sa bene come cogliere le occasioni offerte da un mercato in espansione come quello mediorientale.

Photo Credits: Kikapress