‘C’è poco da ridire’, Flavio Briatore su Instagram, è polemica

Flavio Briatore si mostra su Instagram dal letto di ospedale ma quel sorriso indigna gli utenti del web: è polemica e lui cancella tutto

Non smette di sollevare polemiche Flavio Briatore, anche ora che è ricoverato in ospedale. L’imprenditore che, come confermato dal San Raffaele di Milano in un comunicato stampa, è risultato positivo al Covid, si è mostrato sui social con un sorriso sul volto. Ma gli utenti dei social non hanno gradito e lo hanno travolto di critiche, costringendolo a cancellare la Storia su Instagram.

Flavio Briatore riappare su Instagram ma è polemica

Dal suo letto di ospedale, Flavio Briatore aveva deciso di salutare i suoi follower, forse per rassicurare sulle sue condizioni di salute. Ma l’espressione sul suo volto, troppo sorridente, ha sollevato un polverone. La drammatica situazione del momento sul fronte coronavirus richiederebbe forse più sobrietà. E anche rispetto, probabilmente, per la sessantina di dipendenti del suo Billionaire risultati positivi al Covid. Uno di loro è grave, si trova in terapia intensiva.

Per questo quel sorriso stampato in faccia, gli utenti dei social non l’hanno proprio digerito. Lui deve essersene reso conto e ha subito dopo cancellato la Storia che aveva pubblicato su Instagram. Ha fatto in tempo, però, a vederla Selvaggia Lucarelli che ha commentato con sdegno:

Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire.

Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire. pic.twitter.com/gmQ69G6Vv3 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 26, 2020

Il tampone è positivo

La notizia del ricovero di Flavio Briatore era trapelata ieri. È positivo al Covid si era detto da subito. In un comunicato, il Billionaire faceva sapere che l’imprenditore stava bene, senza far riferimento al coronavirus. Nelle ore successive, si diffonde la notizia che si tratta di una semplice prostatite, come annunciato da Daniela Santanchè a In Onda e confermato dallo stesso Briatore al Corriere della Sera.

Ora però, è arrivata l’ufficialità della struttura ospedaliera che conferma: il tampone eseguito sull’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha dato esito positivo. L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha diffuso una nota stampa in cui viene ricostruita la vicenda: