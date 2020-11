Flavio Briatore pubblica un video su Instagram del figlio Nathan che serve cappuccini: "I primi passi nel business" scrive. E conquista tutti

Dopo polemiche e critiche, finalmente Flavio Briatore conquista il popolo dei social grazie a suo figlio Nathan Falco. L’imprenditore ha infatti pubblicato un video su Instagram in cui il ragazzino è alle prese con la gavetta da barista. Una scena significativa, che ha intenerito molto utenti, facendo incetta di commenti positivi per l’ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore conquista i social grazie al figlio Nathan Falco

La clip è piuttosto divertente ma lancia un messaggio importante: anche i figli di uomini di successo devono fare la gavetta e iniziare dal basso. Ed eccolo, dunque, il figlio di Flavio Briatore alle prese con latte e caffè, mentre impara a preparare e a servire un buon cappuccino. La clip è stata girata dietro al banco del locale di proprietà dell’imprenditore a Montecarlo. “I primi passi di Nathan Falco nel business” scrive l’orgoglioso papà.

Il post ha conquistato davvero tutti, facendo incetta di elogi. “Complimenti, grande esempio” scrive qualcuno. “Complimenti per come educhi tuo figlio” aggiunge un altro. “Che tenera immagine, complimenti a papà Flavio. Bravo Falco” osserva un utente. E ancora: “Da Flavio si può solo imparare” e “Bravo Briatore un grande imprenditore deve sapere come funziona tutto. Deve conoscere tutto”.

Insomma, grazie a suo figlio Nathan Falco, per una volta, Flavio Briatore sembra aver messo d’accordo proprio tutti, dopo mesi di polemiche per le dichiarazioni sul Covid e scontro con il governo.

Resterebbe da capire cosa pensa la mamma del ragazzino, Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente del GF Vip. la showgirl calabrese è legatissima a suo figlio: sarebbe felice di vederlo al lavoro mentre lei è reclusa nella casa più spiata d’Italia?