Flavio Briatore torna a parlare su Instagram ed è nuovamente polemica. L’imprenditore elogia gli italiani per come hanno gestito la pandemia ma le sue parole fanno discutere, dopo le critiche al governo delle scorse settimane. E tra i suoi follower c’è chi lo attacca apertamente.

Covid, Flavio Briatore elogia l’Italia

Spagna, Francia e Inghilterra stanno ancora facendo i conti con una pericolosa ondata di contagi, mentre in Italia, tutto sommato, l’emergenza sembra essere più contenuta. Probabilmente anche per il modo diverso con cui questi paesi hanno gestito la pandemia.

Avendo dei locali a Londra, Flavio Briatore ha voluto raccontare su Instagram cosa sta avvenendo nella city: “Da oggi mascherina obbligatoria nei ristoranti e chiusura alle 22” annuncia in un video pubblicato sui social.

Parlando delle nuove misure restrittive adottate in Inghilterra, l’imprenditore, a sorpresa, elogia il nostro Paese:

“In Italia, il lockdown e il post lockdown sono stati gestiti in modo serio e adesso raccogliamo i frutti. L’Inghliterra è in piena bufera col virus, in Italia si è lavorato meglio, bravi. Gli italiani sono stati molto più disciplinati degli inglesi”.

Le critiche degli utenti

Parole, quelle di Flavio Briatore, che hanno scatenato enormi critiche nei suoi confronti a pochi giorni dalle polemiche per il suggerimento di spostare il Natale a febbraio. Nessuno ha dimenticato, infatti, le accuse dell’imprenditore al governo e il focolaio scoppiato proprio al Billionaire. Lui stesso, probabilmente per non aver rispettato le misure anti-contagio, si era ammalato.

“Ma come? Fino all’altro giorno criticavi il governo per le scelte scellerate, a tuo dire, e ora l’Italia è stata disciplinata? Tu sei FULMINATO perché diversamente non si spiega…neppure se fosse un elementare tentativo per accattivarti le simpatie degli italiani!” sbotta un utente.

“Ma ci sei o ci fai??? Ma siamo alla follia!! Ora elogi l’Italia?? Veramente da folle!! Faccia di bronzo!!!” scrive qualcuno. E c’è anche chi prova a ironizzare: “Bravo Flavio, vedo che il coronavirus ti ha ristabilito gli ingranaggi del cervello”.