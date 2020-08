Anche Flavio Briatore contagiato in Sardegna: un comunicato del Billionaire informa sulle sue condizioni di salute definite stabili e buone

Anche Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L’imprenditore è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni erano state definite serie, ma non si troverebbe in terapia intensiva. Dopo la diffusione della notizia, in mattinata, nel pomeriggio è stato diramato un comunicato ufficiale per chiarire le sue condizioni di salute.

Flavio Briatore contagiato

Stando a quanto riporta la nota stampa del Billionaire, il suo storico locale in Sardegna, Flavio Briatore avrebbe accusato febbre e spossatezza domenica sera. L’imprenditore, si sarebbe poi recato al San Raffaele per un controllo e ne è stato disposto il ricovero.

L’ex di Elisabetta Gregoraci “è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico” si legge ancora nel comunicato. Le attuali condizioni di salute di Briatore, nelle scorse ore erano state definite serie, mentre la nota rassicura che “sono assolutamente stabili e buone”.

Nella comunicazione inviata alla stampa, l’imprenditore ha voluto anche “ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”.

Il caso Billionaire

Flavio Briatore ha scoperto di essere stato contagiato, dopo che una sessantina di suoi dipendenti che lavorano al Billionaire di Arzachena sono risultati positivi al tampone.

Lo storico locale della movida della Costa Smeralda era stato chiuso e l’imprenditore aveva criticato le recenti disposizioni anti Covid che dispongono la chiusura delle discoteche.

Nella nota discoteca di Briatore, sono oltre 60 i positivi già registrati solo nello staff, mentre in tutta la Sardegna continuano a salire i contagi. Molti anche i Vip in vacanza sull’isola che hanno contratto l’infezione virale.