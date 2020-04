In diverse trasmissioni tv, Flavio Briatore racconta di essere stato forse affetto da coronavirus e di averlo curato con la... tachipirinha! Suo social scoppia l’ironia

Il Covid-19 non risparmia nessuno: molti personaggi famosi hanno annunciato di essere risultati positivi al tampone. Anche Flavio Briatore, di recente, ha rivelato che potrebbe aver contratto il coronavirus, ma il suo racconto – di per sé drammatico – è stato alleggerito da una simpatica gaffe. Le parole dell’imprenditore non sono passate inosservate sui social, dove è scoppiata l’ironia.

Flavio Briatore ha avuto il croronavirus?

Negli ultimi giorni, Flavio Briatore sta intervenendo spesso in diverse trasmissioni televisive per parlare dell’emergenza coronavirus. Oltre a dire la sua, da imprenditore preoccupato per lo stop all’economia a causa delle misure di contenimento del Covid-19, ha svelato anche dettagli sulle sue condizioni di salute.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha infetti raccontato di essere stato particolarmente male nel mese di dicembre:

“Ho avuto febbre altissima e tosse. Ne sono uscito dopo quasi un mese, ho avuto per diverse settimane una tosse fortissima”.

Briatore ha deciso così di farsi ricoverare in ospedale dove è stato sottoposto a Tac, dalla quale è emerso che aveva un virus ai polmoni “in particolare al polmone sinistro”.

La malattia curata con la tachipirinha

Un racconto drammatico, quello di Flavio Briatore, che potrebbe aver avuto il coronavirus, infarcito però da una piccola gaffe che ripetuta più volte e in diverse occasioni, ha reso esilarante il discorso del manager.

È ufficiale: Briatore pensa si dica così. Che poi è un cocktail che potete fare anche voi amici a casa, basta sostituire lo zucchero di canna con il paracetamolo #cartabianca #lariachetirala7 #tachipirinha https://t.co/wMWTJ2iw0A — AB Norme (@Ale78) April 7, 2020

Sia a Carta Bianca su Rai 3 che a L’aria che tira su La7, l’imprenditore ha detto di aver assunto medicinali per guarire, ma il nome del farmaco citato è stato trasformato in un termine che ricorda un noto cocktail.

“Prendevo la tachipirinha, ma la febbre da 39.7 scendeva al massimo a 39.4 e dopo due ore risaliva di nuovo. Insomma, vivevo di tachipirinha, ero come drogato”

ha detto più volte.

Le parole di Briatore hanno suscitato grande ilarità sui social.

“Oggi happy tour time: vi consiglio un cocktail tachipirinha 1000 con scorza di limone una spruzzata di supposta tritata con ghiaccio e la paura del COVID-2019 passa”

ironizza un utente su Twitter.