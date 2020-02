Flavia Vento e il post pieno di errori: ‘Hai distrutto la grammatica’

Pubblica un post su Twitter ed è subito ironia: gli errori di grammatica di Flavia Vento non passano inosservati

Flavia Vento travolta dalle polemiche su Twitter per un post in difesa degli animali. Gli utenti del social cinguettante, però, non si sono scagliati contro di lei per il contenuto del messaggio pubblicato, quanto per la forma. Un tweet con errori grammaticali evidenti, che hanno scatenato l’ironia generale.

Flavia Vento e gli errori nel post

Flavia è spesso stata protagonista di esilaranti gaffe, dovute il più delle volte al suo modo di esprimersi. Scivoloni che le sono valsi sempre la pubblica derisione e che ora vengono tremendamente amplificati sui social.

Nelle scorse ore, la showgirl ha pubblicato un post su Twitter, esprimendo il suo spirito animalista, ma è finita nel mirino degli utenti, che l’hanno presa in giro.

“Quando mi dicono mi fanno schifo i cani, io gli rispondo a me gli esseri umani. Gli animali sono meglio di noi che in 100 anni hanno distrutto un pianeta” ha cinguettato la bella Flavia, suscitando ironia e ilarità.

Quando mi dicono mi fanno schifo i cani , io gli rispondo a me gli esseri umani. Gli animali sono meglio di noi che in 100 anni hanno distrutto un pianeta. pic.twitter.com/3In2uwsKRq — Flavia vento (@Flaviaventosole) February 18, 2020

Grammatica distrutta

Un post non privo di errori, in effetti, e che a detta di qualche utente, è stato pure già corretto. “Ma vuoi rileggere prima di pubblicare?!” sbotta qualcuno. “Ma ha riletto! La prima versione era ancora peggio” replica un altro.

Esilaranti i commenti al tweet: “Ma quindi i cani hanno distrutto il pianeta?”, “Ogni volta che scrivi un pensiero un libro di grammatica si suicida”, “Tu in 7 righe hai distrutto la grammatica”.

Infine, l’epica considerazione di un utente: “100 anni per distruggere un pianeta, un tweet per distruggere una lingua”.