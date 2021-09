Flavia Vento, ‘con Scientology la mia mente sta funzionando’: cosa svela sulla chiesa di Scientology e su Tom Cruise

Poche settimane fa Flavia Vento ha annunciato di essere entrata a far parte di Scientology. La showgirl ha rilasciato delle dichiarazioni in merito

Poche settimane fa Flavia Vento ha annunciato di essere entrata a far parte di Scientology. La showgirl ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Mow Magazine.

“Scientology è una cosa che studia la mente. so che si parla di setta ma non è assolutamente vero, io sto semplicemente facendo delle lezioni […] Ho fatto un test della personalità per entrare […] Non è che Ron HUbbard abbia creato solo, come dicono, cose negative Scientology si basa proprio sulla cura della mente […] Tutti i nostri traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati nel cervello di ognuno di noi. Con Scientology si arriva alla rimozione di questi traumi” ha dichiarato Flavia Vento.

Grazie a #Scientology il mio cervello sta funzionando ⭐️⭐️ pic.twitter.com/NRSPWDpyoQ — Flavia vento (@Flaviaventosole) September 13, 2021

Flavia poi ha ironizzato sulla sua passione per Tom Cruise, è noto infatti che l’attore sia ormai da anni uno dei massimi esponenti di Scientology.

“Tom Cruise è single da quanto ho capito. E anche io lo sono, da 11 anni ormai […] Quindi Why not, Tom? […] Tom mi piace molto perché io voglio un superuomo e Cruise lo è: salta, fa acrobazie pazzesche, vola” ha spiegato Flavia.