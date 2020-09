Pensava di tornare subito a casa dopo l'addio al GF Vip invece deve stare in albergo: Flavia Vento disperata senza i suoi i cani

È uscita dopo solo 24 ore dalla casa del GF Vip per ritornare dai suoi cani, ma Flavia Vento dovrà aspettare fino a venerdì per rivederli. Una vera e propria beffa per la showgirl che ha abbandonato il reality perché preoccupata dei suoi amici a quattro zampe. Ora si trova reclusa in albergo, in attesa di indicazioni da parte della produzione. E il suo umore non sarebbe dei migliori.

Flavia Vento in albergo e piange disperata

Probabilmente, uscita dal GF Vip, Flavia Vento immaginava di poter rientrare subito a casa. Invece, la showgirl è stata reclusa in hotel e lì dovrà stare fino a venerdì, quando in casa entreranno gli altri concorrenti.

Flavia non avrebbe preso bene la situazione, come racconta Amedeo Venza che è riuscito sentirla al telefono. “Ha iniziato a piangere perché la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza. Poi di botto mi ha attaccato il telefono in faccia” ha fatto sapere il blogger sui social.

L’uscita della Vento dal gioco in tempi record aveva scatenato l’ironia degli utenti. Lo stesso Amedeo conclude il suo messaggio ai fan osservando: “A sto punto restavi nella casa se dovevi rimanere in hotel ahahahaha”.

L’uscita repentina di Flavia

Fin dal suo ingresso, Flavia Vento si è mostrata malinconica e preoccupata. La showgirl non riusciva a pensare che ai suoi adorati cani, dei quali sentiva molto la mancanza. Una nostalgia che l’ha portata ad avere persino una crisi di pianto, a poche ore dalla sua entrata in casa.

Quando ha annunciato di voler abbandonare il gioco, la contessa De Blanck ha cercato di farla desistere, sentenziando: “I cani stanno bene, sei tu che stai male. Ti devi far curare”.

Quanto resisterà la povera Flavia ancora senza le sue amate bestiole?