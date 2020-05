Fiori acacia sono commestibili? La ricetta di Antonella Clerici

I fiori di acacia sono commestibili. Lo sa bene Antonella Clerici che stupisce i fan con la sua ricetta su Instagram: eccome come mangiarli

In queste lunghe settimane di quarantena, molti Vip hanno deliziato i fan con video e dirette sui social. Anche Antonella Clerici si è spesso collegata su Instagram, soprattutto per condividere consigli culinari, anche in compagnia di grandi chef. Ma l’ultima ricetta proposta ha stupito i fan: i fiori di acacia sono commestibili? Ebbene sì, ecco come gustarli al meglio.

I fiori di acacia sono commestibili: Antonella Clerici stupisce i fan

Rinchiusa nella sua casetta nel bosco, in Piemonte, Antonella sta sperimentando diverse ricette. Nelle scorse ore, con l’aiuto della figlia Maelle, si è dedicata alla preparazione di una pietanza ‘floreale’.

LEGGI ANCHE: — Lo sapevate che questi fiori sono da mangiare? Ecco l’elenco dei fiori commestibili anche da crudi

“Manine nei fiori di acacia pronti per la pastella” ha scritto nella caption a corredo di un breve video dove si intravedono le mani della piccola tra grappoli di fiori bianchi.

Il post su Instagram ha destato molta curiosità tra i suoi follower, perché non tutti sanno che i fiori di acacia sono commestibili, quindi si possono mangiare.

I commenti dei fan e la ricetta

“Non sapevo fossero commestibili!”, “Non sapevo si potessero mangiare!” sono alcuni dei tanti commenti apparsi sulla sua pagina Instagram.

Ma una volta appurato che i fiori di acacia sono commestibili, qual è la ricetta per gustarli al meglio? Proprio quella a cui si riferisce Antonella: in pastella.

Dopo averli ben lavati e fatti asciugare, vanno inzuppati in un composto a base di acqua, farina e un pizzico di sale. Poi vanno immersi nell’olio bollente fino a quando non risultano ben dorati.

Un piatto poco conosciuto, ma che in qualche fan della conduttrice ha fatto riaffiorare vecchi ricordi: “Sono buonissimi!!! Mia mamma ce li faceva sempre”.