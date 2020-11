Lo showman è latitante sul web da qualche tempo e si moltiplicano i messaggi preoccupati dei fan: cosa succede a Fiorello?

E’ stato fra i primi personaggi dello spettacolo italiano a capire l’importanza e la potenza dei social e con il suo “Viva Raiplay” è stato anche il pioniere dell’intrattenimento Rai sul web: Rosario Fiorello però, assente dalla tv dallo scorso Festival di Sanremo, ora frequenta poco anche il web, preoccupando molto i suoi fan.

Fiorello sparisce dai social, fan preoccupati

Rosario Fiorello ha sempre mantenuto il contatto con i suoi fan sul web, visto che la tv la frequenta meno spesso del passato: in questo periodo di grande crisi, vedendolo sparire (o quasi) dai social, i fan di Fiore si sono preoccupati.

LEGGI ANCHE: — Quella volta che Fiorello chiamò in diretta Gigi Proietti e gli chiese di raccontare una barzelletta: il momento indimenticabile

L’ultimo post di Rosario Fiorello su Instagram è del 6 settembre: è una foto di Amadeus da giovane e la didascalia, scherzosamente, fa riferimento al Sanremo 2021. Proprio sotto a questo post si sono accumulati i tanti commenti di chi chiede allo showman come sta, cosa fa e come mai è così assente in questo momento.

“Fiore, fatti vivo, abbiamo bisogno di te!!!”, “Che fine hai fatto Fiore ? Prima tutti i giorni ci tenevi compagnia ora sei scomparso…tutto bene?”, “Almeno facci sapere se te e la tua famiglia state bene…”, “Il silenzio è sempre presagio di brutte notizie. Fiore ci preoccupi davvero. Non è possibile che in questo periodo con tanti tuoi amici morti tu non abbia fatto un post di saluti”, scrive infine un utente, rassicurata poi invece dalla risposta di un’altra fan: “in realtà per Proietti, ha messo l’immagine in copertina su twitter ed è andato anche ai funerali. “Credo” stia bene(me lo auguro almeno), tranquilla. Probabilmente non vuole stare sui social, qualcuno dice che aveva anche preannunciato questo distacco dai social. Se vorrà tornare e lo vorremmo tanto, siamo qui.”

Questi sono solo alcuni dei commenti preoccupati dei fan, sinceramente in pensiero per Rosario: anche su Twitter il presentatore manca da diverso tempo, l’ultimo tweet è dell’8 aprile ed è un ricordo per l’amica scomparsa Susanna Vianello.

Rosario ha comunque cambiato la copertina del suo profilo in onore di Gigi Proietti ed è stato avvistato al funerale del mattatore romano, insieme alla moglie Susanna.

Rosario e Susanna oggi a Roma per l’ultimo saluto al grande Gigi Proietti.

Molta la commozione per un Artista che non verrà mai dimenticato.

Ciao Gigi tutta l’Italia e’ tanto triste…💙@Fiorello #CiaoGigi #GigiProietti pic.twitter.com/Nzxq8W66vA — Alessandro ☀️🌊🌋 (@belfiore_ale) November 5, 2020

Rosario Fiorello sta sicuramente bene ed in salute, ma ha deciso probabilmente di passare questo momento difficile lontano dai social, in attesa di tempi migliori!